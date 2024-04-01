Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 01 Апреля
+10...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.78 KZT
  • €1 = 481.81 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Жаркий апрель пообещали синоптики казахстанцам

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:53
Жаркий апрель пообещали синоптики казахстанцам
Фото: depositphotos.com
Синоптики представили консультативный прогноз погоды на апрель для Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По данным метеорологов, в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на всей территории Казахстана. Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы – в области Улытау, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, области Жетысу и Абай, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей.

В течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23-28 метров в секунду (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.

В начале и во второй половине первой декады апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя. 3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады - 8-9 апреля - в центре и на юго-востоке (область Улытау, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля - в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу. По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны - гололед. Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.


В первых числах декады на большей части республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7 градусов, днем +3+8 градусов, затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5 градусов, днем до +12+20 градусов. В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до -2-7°С, днем до +5+12 градусов.

На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3 градусов, днем до +5+15 градусов, затем прогнозируется повышение ночью до +3+10 градусов, днем до +13+23 градусов. В конце декады понижение температуры вновь немного похолодает ночью до -3+5 градусов, днем до +7+15 градусов.

На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9, днем +13+20 градусов.

Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится:

- на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2+10, днем до +15+25 градусов;
- в южных регионах и на западе РК ночью до +7+13, днем до +17+27 градусов.

"Однако не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7, днем до +6+11 градусов, в южных регионах и на западе страны – ночью до -2+7 градусов, днем до +10+18 градусов", - заключили в Казгидромете.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика