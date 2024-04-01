Жаркий апрель пообещали синоптики казахстанцам

В начале и во второй половине первой декады апреля на большей части Казахстана ожидаются осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, днем в виде дождя. 3, 10 апреля сильные осадки прогнозируются в области Абай и Восточно-Казахстанской области, в конце декады - 8-9 апреля - в центре и на юго-востоке (область Улытау, Карагандинская, Жамбылская области), 9 апреля - в Туркестанской, Алматинской областях и в области Жетысу. По республике ожидаются туман, на севере, востоке, в центре страны - гололед. Прекращение осадков ожидается в начале декады на западе страны, в середине декады на большей части республики.

"Однако не исключены возвраты холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опуститься ночью до -2-7, днем до +6+11 градусов, в южных регионах и на западе страны – ночью до -2+7 градусов, днем до +10+18 градусов", - заключили в Казгидромете.

Синоптики представили консультативный прогноз погоды на апрель для Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.По данным метеорологов, в апреле средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на всей территории Казахстана. Количество осадков в апреле предполагается больше нормы на большей части территории республики, около нормы – в области Улытау, Карагандинской, Павлодарской, на большей части Северо-Казахстанской, Акмолинской, Жамбылской, Алматинской, области Жетысу и Абай, на северо-востоке Кызылординской, Туркестанской и на северо-западе Восточно-Казахстанской областей.В течение месяца с влиянием циклонов с юга Каспия и с Европейской территории России будет преобладать неустойчивый характер погоды. Ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, в отдельные дни с порывами до 23-28 метров в секунду (на западе и юге с пыльными бурями), по республике вероятны гроза, град.В первых числах декады на большей части республики ожидается понижение температуры воздуха: на северо-западе, севере, востоке, в центре страны ночью до -2-7 градусов, днем +3+8 градусов, затем с 4 апреля прогнозируется постепенное повышение ночью до 0+5 градусов, днем до +12+20 градусов. В конце декады опять будет спад температурного фона ночью до -2-7°С, днем до +5+12 градусов.На юге и юго-востоке страны в первых числах апреля температура воздуха понизится ночью до -5+3 градусов, днем до +5+15 градусов, затем прогнозируется повышение ночью до +3+10 градусов, днем до +13+23 градусов. В конце декады понижение температуры вновь немного похолодает ночью до -3+5 градусов, днем до +7+15 градусов.На западе Казахстана основной фон температуры воздуха составит ночью +2+9, днем +13+20 градусов.Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс из районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится:- на севере, в центре и на востоке страны ночью до +2+10, днем до +15+25 градусов;- в южных регионах и на западе РК ночью до +7+13, днем до +17+27 градусов.