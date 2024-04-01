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Минфин объяснил, будут ли переноситься сроки всеобщего декларирования

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 15:16

Минфин объяснил, будут ли переноситься сроки всеобщего декларирования

фото: kursiv.media

В середине марта министерство финансов опубликовало на сайте «Открытые НПА» проект приказа, в котором перенесло в рамках всеобщего декларирования сроки сдачи декларации по форме 270.00 на год. «Курсив» обратился к ведомству за разъяснением.

На наш запрос Минфин ответил, что сроки всеобщего декларирования остаются прежними – они не переносятся. Согласно Налоговому кодексу, в первый год граждане сдают декларацию по форме 250.00, по-другому ее называют входной декларацией. Ее предоставляют:

- с 2021 года– государственные служащие и лица, приравненные к ним и их супруги;

- с 2023 года – работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги;

- с 2024 года – руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги; - с 2025 года – оставшиеся категории граждан.

Со второго года, согласно Налоговому кодексу, граждане должны уже сдавать ежегодно декларацию по форме 270.00.

Чтобы привести действующий приказ от 2021 года в соответствие с Налоговым кодексом, в новом документе Минфин изменил сроки сдачи декларации по форме 270.00 на год позже – с 2021 на 2022, с 2023 – на 2024, с 2024 – на 2025, с 2025 – на 2026 год.

Приказ Минфина, новая версия которого была опубликована на сайте «Открытые НПА» для обсуждения, касается только предоставления формы 270.00 – в нем не упоминается форма 250.00. Поэтому после публикации могло сложиться ложное мнение, что сроки декларирования переносятся на год.



Источник: kursiv.media
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