Сеилжан Ахметов назначен заместителем председателя КГД

Сеилжан Ахметов назначен на должность заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, сообщает Учет.kz.

Ахметов Сеилжан Адилханович родился в 1980 году, образование высшее. В 2000 году окончил Рудненский государственный индустриальный институт по специальности «экономика и менеджмент, экономист-менеджер», в 2003 году - Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова по специальности «юриспруденция, юрист», в 2008 году - Костанайский социально-технический университет им. академика З.Алдамжар по специальности «бакалавр транспорта», в 2017 году - Костанайский государственный университет им. А.Байтурсынова по специальности «юриспруденция, магистр права» и 2020 году - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «магистр экономических наук».

Трудовую деятельность начал в октябре 2000 года специалистом отдела аудита физических лиц Налогового комитета по г. Рудному Костанайской области главным специалистом и начальником отдела.

В 2005 - 2008 гг. занимал должности начальника управления Налогового департамента по Костанайской области.

2008 - 2011 гг. - начальник Налогового управления по Карасускому району Костанайской области.

2011 - 2014 гг. - начальник Налогового департамента по Костанайской области и руководитель Налогового управления по г. Рудному Костанайской области.

2014 - 2020 гг. - руководитель Управления государственных доходов по г. Рудному Костанайской области и заместитель руководителя Департамента государственных доходов по Костанайской области.

С августа 2020 года работал в должности руководителя Департамента государственных доходов по Костанайской области.