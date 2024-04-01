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"Ловят руками, суют в карман": рыбы "дошли" до центра города в Актобе

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 17:08
"Ловят руками, суют в карман": рыбы "дошли" до центра города в Актобе
кадр из видео
В самом центре Актобе переполнился канал, по которому протекает река Сазда. В результате чего были затоплены улицы, возникла угроза и для близлежащих домов. А жителям города удалось заснять необычную рыбалку, рассказывает Tengri Life.

На редакционный номер в WhatsApp читатель прислал интересный кадр, который был снят в Актобе во время паводков. На записи видно, как мужчина держит в руках рыбу, которую он, судя по ролику, поймал прямо на одной из улиц города.




Корреспондент обратилась к специалистам за комментарием. Руководитель отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции рыбного хозяйства подтвердил, что во время наводнения река Сазда вышла из своего русла и на местах разлива в городе были единичные случаи ловли рыбы руками.

"Река Сазда во время паводка вышла из русла, на местах разлива в городе Актобе были единичные факты лова рыбы руками. Специалистами инспекции проведены выезды на места разлива и рыбы не обнаружены", – отметил он.


В Актобе река Саздинка вышла из берегов и затопила центральную улицу

В социальных сетях пользователи также делились кадрами ловли рыбы. Один из подобных роликов собрал более 1,2 миллиона просмотров.



"Штраф, незаконная ловля", "Говорите, аға: "По щучьему велению, по моему хотению!", "Ну есть и свои плюсы", "И на рыбалку сходили, и смех, и грех", "Приятного аппетита", "Отец всегда на позитиве", "Как он эффектно карася в карман положил", "Прям фокусник какой-то, еще одна рыбка куда делась?", "Это очень грустно на самом деле", – писали пользователи сети.


Отметим, что в Актюбинской области был объявлен режим ЧС из-за паводковой ситуации в регионе.


Источник: tengrinews.kz
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