"Ловят руками, суют в карман": рыбы "дошли" до центра города в Актобе

На редакционный номер в WhatsApp читатель прислал интересный кадр, который был снят в Актобе во время паводков. На записи видно, как мужчина держит в руках рыбу, которую он, судя по ролику, поймал прямо на одной из улиц города.

"Река Сазда во время паводка вышла из русла, на местах разлива в городе Актобе были единичные факты лова рыбы руками. Специалистами инспекции проведены выезды на места разлива и рыбы не обнаружены", – отметил он.

"Штраф, незаконная ловля", "Говорите, аға: "По щучьему велению, по моему хотению!", "Ну есть и свои плюсы", "И на рыбалку сходили, и смех, и грех", "Приятного аппетита", "Отец всегда на позитиве", "Как он эффектно карася в карман положил", "Прям фокусник какой-то, еще одна рыбка куда делась?", "Это очень грустно на самом деле", – писали пользователи сети.

В самом центре Актобе переполнился канал, по которому протекает река Сазда. В результате чего были затоплены улицы, возникла угроза и для близлежащих домов. А жителям города удалось заснять необычную рыбалку, рассказывает Tengri Life.Корреспондент обратилась к специалистам за комментарием. Руководитель отдела Тобол-Торгайской бассейновой инспекции рыбного хозяйства подтвердил, что во время наводнения река Сазда вышла из своего русла и на местах разлива в городе были единичные случаи ловли рыбы руками.В Актобе река Саздинка вышла из берегов и затопила центральную улицуВ социальных сетях пользователи также делились кадрами ловли рыбы. Один из подобных роликов собрал более 1,2 миллиона просмотров.Отметим, что в Актюбинской области был объявлен режим ЧС из-за паводковой ситуации в регионе.