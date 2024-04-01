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В Казахстане обновили перечень бесплатных телеканалов

Просмотров:142 Опубликовано: Сегодня, 18:17
В Казахстане обновили перечень бесплатных телеканалов
Фото: Zakon.kz
В Казахстане обновили перечень бесплатных телеканалов, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 15:03
Министерство культуры и информации подготовило изменения в перечень теле- и радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, сообщает Zakon.kz.

Теле- и радиоканалы, распространяемые посредством цифрового эфирного телерадиовещания в Астане

1. QAZAQSTAN
2. "Хабар HD"
3. 24KZ
4. BALAPAN
5. EL ARNA
6. Jibek joly
7. ABAI TV
8. "Первый канал Евразия"
9. Astana TV
10. QAZSPORT HD
11. "МИР"
12. КТК
13. НТК
14. Седьмой канал
15. 31 канал
16. Alatau
17. Almaty
18. ATAMEKEN BUSINESS
19. "Тұран ТВ"
20. "МИР 24"
21. Gakku Media
22. "Той Думан"
23. InSport
24. Sport Plus Kazakhstan*
25. "Новое телевидение"
26. "ТДК-42".

Алматы

1. QAZAQSTAN
2. "Хабар HD"
3. 24KZ
4. BALAPAN
5. EL ARNA
6. Jibek joly
7. ABAI TV
8. "Первый канал Евразия"
9. Almaty
10. QAZSPORT HD
11. "МИР"
12. Astana TV
13. КТК
14. НТК
15. Седьмой канал
16. 31 канал
17. Alatau
18. ATAMEKEN BUSINESS
19. "Тұран ТВ"
20. "МИР 24"
21. "Жетысу"
22. InSport
23. Sport Plus Kazakhstan
24. "Телекомпания MZ"
25. "ТДК-42"
26."Новое телевидение".

Из сетки вещания исключены такие каналы, как: Kazakh TV, Munara TV, Dombyra, Gakku Media, MUZLIFE, Muzzone Kazakhstan. Были добавлены: InSport, Sport Plus Kazakhstan.


Также определены для распространения телеканалы во всех регионах страны.

Контент указанных теле- и радиоканалов распространяется посредством цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания для неограниченного круга лиц без взимания платы за право просмотра.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.


Источник: zakon.kz
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