Из сетки вещания исключены такие каналы, как: Kazakh TV, Munara TV, Dombyra, Gakku Media, MUZLIFE, Muzzone Kazakhstan. Были добавлены: InSport, Sport Plus Kazakhstan.

В Казахстане обновили перечень бесплатных телеканалов, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 15:03Министерство культуры и информации подготовило изменения в перечень теле- и радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором, сообщает Zakon.kz.1. QAZAQSTAN2. "Хабар HD"3. 24KZ4. BALAPAN5. EL ARNA6. Jibek joly7. ABAI TV8. "Первый канал Евразия"9. Astana TV10. QAZSPORT HD11. "МИР"12. КТК13. НТК14. Седьмой канал15. 31 канал16. Alatau17. Almaty18. ATAMEKEN BUSINESS19. "Тұран ТВ"20. "МИР 24"21. Gakku Media22. "Той Думан"23. InSport24. Sport Plus Kazakhstan*25. "Новое телевидение"26. "ТДК-42".1. QAZAQSTAN2. "Хабар HD"3. 24KZ4. BALAPAN5. EL ARNA6. Jibek joly7. ABAI TV8. "Первый канал Евразия"9. Almaty10. QAZSPORT HD11. "МИР"12. Astana TV13. КТК14. НТК15. Седьмой канал16. 31 канал17. Alatau18. ATAMEKEN BUSINESS19. "Тұран ТВ"20. "МИР 24"21. "Жетысу"22. InSport23. Sport Plus Kazakhstan24. "Телекомпания MZ"25. "ТДК-42"26."Новое телевидение".Также определены для распространения телеканалы во всех регионах страны.Контент указанных теле- и радиоканалов распространяется посредством цифрового эфирного и спутникового телерадиовещания для неограниченного круга лиц без взимания платы за право просмотра.Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.