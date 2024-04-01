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"Введут, а потом посмотрим": МИД о возможном введении забивания женщин камнями за измены в Афганистане

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 19:10
"Введут, а потом посмотрим": МИД о возможном введении забивания женщин камнями за измены в Афганистане
фото: Sanchit Khanna/Hindustan Times via Getty Images
Официальный представитель МИД сегодня на брифинге рассказал, может ли Казахстан разорвать отношения с Афганистаном, если власти страны узаконят забивание женщин камнями, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у Айбека Смадиярова, не поспешил ли Казахстан, вычеркнув из списка запрещенных организаций Талибан, с учетом того, что в Афганистане намерены ввести на законодательном уровне забивание женщин камнями за измены.


В ответ представитель МИД Казахстана поинтересовался, эта норма уже принята или это только намерение.

Получив же ответ, что это планы, Айбек Смадияров заявил следующее: "Введут, а потом посмотрим. У каждой страны свои правила. Вы знаете список стран, где есть смертная казнь, причем через повешение, и ничего, с ним работает весь мир".


Он добавил, что Афганистан очень важная страна в регионе.

"Вы прекрасно знаете ситуацию. Если Казахстан отвернется от Афганистана, то, естественно, у нас в регионе могут возникнуть проблемы. А какие проблемы, вы лучше меня знаете.


Мы с первого дня, когда к власти пришло это движение, мы с ними работаем, выстраиваем торгово-экономические отношения. Там очень большое население – около 40 млн, и воспринимать эту страну только как движение – неправильно, там есть и обычные афганцы. Это сосед наш по региону, с которым нужно работать в том или ином виде", – подчеркнул спикер.


Отношения Казахстана и Афганистана

Напомним, в конце 2023 года стало известно, что Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров тогда пояснял, что согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических.

Позже об этом высказывался президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение "Талибан" из списка террористических организаций.

Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество", – говорил президент.


А в конце февраля 2024 года вице-министр иностранных дел Роман Василенко заявлял, что сотрудничество с правительством Афганистана отвечает интересам Казахстана.

Отметим, что разговоры о признании Талибана Казахстаном поднимали уже давно – в преддверии казахстанско-афганского форума, который прошел в августе 2023 года, соответствующий вопрос задали представителям МИД РК.

Подчеркивалось, что вопрос об исключении Талибана из списка запрещенных организаций в Казахстане должен координироваться с международным сообществом.

Стоит отметить, что Казахстан оказал помощь Афганистану, где в октябре прошлого года произошли землетрясения. На помощь афганскому народу пришли спасатели из Казахстана. Также в страну была направлена гуманитарная помощь.


Источник: nur.kz
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