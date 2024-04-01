Будут ли в РК менять купюры в случае замены герба: Ответ Нацбанка

«Вопросы о замене изображений государственных символов на банкнотах и монетах могут быть рассмотрены после принятия окончательного решения и внесения необходимых изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты Республики Казахстан», - сообщили в нацбанке.

В национальном банке страны ответили на вопрос о возможности замены купюр в случае принятия решения о смене государственного герба Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство Kazinform.В ведомстве уточнили, что речь идет о Законе «О государственных символах РК».Выступая на курултае, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался, что ему известно, что некоторые граждане РК хотят новый герб страны. Глава государства отметил, что, возможно, будет создана специальная комиссия, которая проведет дискуссию, а после объявит открытый конкурс на новый эскиз герба РК.