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Будут ли в РК менять купюры в случае замены герба: Ответ Нацбанка

Просмотров:256 Опубликовано: Вчера, 21:17
Будут ли в РК менять купюры в случае замены герба: Ответ Нацбанка
Фото: ИА «NewTimes.kz»
В национальном банке страны ответили на вопрос о возможности замены купюр в случае принятия решения о смене государственного герба Казахстана, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на агентство Kazinform.

«Вопросы о замене изображений государственных символов на банкнотах и монетах могут быть рассмотрены после принятия окончательного решения и внесения необходимых изменений и дополнений в соответствующие законодательные акты Республики Казахстан», - сообщили в нацбанке.


В ведомстве уточнили, что речь идет о Законе «О государственных символах РК».

Выступая на курултае, президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался, что ему известно, что некоторые граждане РК хотят новый герб страны. Глава государства отметил, что, возможно, будет создана специальная комиссия, которая проведет дискуссию, а после объявит открытый конкурс на новый эскиз герба РК.



Источник: newtimes.kz
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