В Жамбылской области раскрыли невероятную историю многолетнего обмана

«Почему ребенка до этих пор не искали, например, когда у него могло начаться обучение в школе? Я не знала, что мой погибший ребенок числится в списке живых! Если бы я знала, то сразу решила бы вопрос с документами. Все врачи, наблюдающие за ребенком при его болезни, были в курсе его кончины», — рассказала мать погибшего ребенка Саяхат Султанова.

«Если сейчас не решить вопрос с документами, то дальше будет сложнее. Ведь начнут призывать в военкомат. По другим вопросам могут искать. Сейчас по факту ему уже исполнилось бы 15 лет», — отметила Саяхат Султанова.

«Родителям необходимо подать заявление в Правительство для граждан. На основании заявления наш департамент госслужбы сначала откажет этому человеку. Это то, что предусмотрено законом. После этого нужно обратиться в суд по отклоненному документу. В течение месяца примерно будет рассмотрена заявка, и после, в течение 3 дней будет внесена в нашу базу», — сообщил заместитель директора областного ЦОН Мухтар Алимбетов.

Мальчик, погибший 14 лет назад, до сих пор числится в списке живых в Жамбылской области. С таким заявлением в редакцию Almaty.tv обратился его отец. Выяснилось, что кто-то все эти годы получал за ребенка детское пособие. Теперь родители не могут доказать факт смерти своего сына, передает ИА «NewTimes.kz».Саяхат Султанова родила первенца в 2009 году. Ребенок появился на свет с диагнозом «врожденная гидроцефалия». В 7-месячном возрасте малыш скончался. Спустя 14 лет районный отдел образования направил запрос родителям о погибшем ребенке.Оказалось, что мать умершего малыша, не знала порядок оформления документов, необходимых после смерти ребенка. Теперь спустя годы, женщина на протяжении долгих месяцев обивает пороги объектов здравоохранения. Но ей отвечают, что никаких документов на ребенка в архивах нет.Как говорят специалисты, данную проблему может решить только суд. А для этого необходимо повторно получить свидетельство о рождении. Затем уже провести последующие процедуры с оформлением подтверждающего документа.К таким казусным последствиям может привести несвоевременная подача документов, отмечают эксперты. Между тем, в соответствующих органах будет начато официальное расследование по выявлению тех, кто причастен к незаконному получению детских выплат.