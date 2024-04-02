Школьницу, которую избил сын акима, признали виновной в хулиганстве: ее маму оштрафовали

Изучив показания свидетелей - работников школы, где произошел инцидент, самих несовершеннолетних, их законных представителей, а также видеозапись с камеры видеонаблюдения, в суде пришли к выводу, что со стороны девочки имело место оскорбительное приставание к мальчику, что и спровоцировало его на агрессию.

Выяснилось, что ранее школьники работали вместе над научным проектом. Тогда у них и случился первый конфликт. Правда, обошлось без драки. По словам мамы девочки, шестиклассник вел себя некультурно, показывал ее дочери неприличные жесты и рисовал свастику, из-за чего она пожаловалась на него учительнице. В свою очередь сам мальчик рассказал, что конфликт возник по той причине, что семиклассница указывала ему, как делать, а как не делать.

В итоге суд пришел к выводу, что в действиях девочки имело место мелкое хулиганство. Ее маму признали виновной в неисполнении обязанностей по воспитанию дочери, назначив ей административный штраф в размере 51 688 тенге.

"Действительно, был такой факт. Я хочу всем сказать, что по каждому случаю, который появляется в соцсетях, мы проводим тщательную проверку и обязательно об этом сообщаем в соответствующие госорганы. По данному факту могу сказать, что сейчас ведется расследование и, соответственно, будут приняты меры. Касательно родственных связей, насколько мне известно, родственная связь подтверждается", - сказал вице-министр Едил Оспан.

Конфликт детей в одной из школ Павлодара, произошедший в начале года, получил продолжение. На днях специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Павлодарской области оштрафовал маму пострадавшей девочки, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как следует из постановления суда, в тот день учащийся шестого класса шел на урок физики, в то время как в коридоре его встретила ученица седьмого класса вместе с подругой. Девочка якобы начала уничижительно высказываться о том, как он выглядит, во что одет, не давала пройти, а также выхватила бутылку с напитком из его рюкзака и не возвращала ее. Незадолго до этого она же якобы обозвала "коротышкой" его сестренку, которая учится в младших классах той же школы.Примечательно, что оба участника конфликта в школе характеризуются положительно, однако мальчика при этом называют "иногда импульсивным" и обидчивым.Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что в Павлодарской области сын районного акима избил школьницу. Информацию подтвердили в Министерстве просвещения.Заместитель председателя комитета по охране прав детей Юлия Овечкина в свою очередь сообщила, что уже прошло заседание по привлечению к административной ответственности и родителей мальчика.