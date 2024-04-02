Подозреваемый в убийстве охранника ЖК "Меркур Таун" оказался сыном бывшего депутата - СМИ

Родственники охранника Нурбола Кайыпбаева, зверски убитого в ЖК "Меркур Таун" в Алматы, отказались принимать помощь от родителей предполагаемого убийцы. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК, передает Tengrinews.kz.
Брат охранника рассказал, что после похорон родители подозреваемого попросили прощения у вдовы и предложили материальную помощь. Однако семья отказалась от денег, родные убитого дали понять, что не собираются прощать мужчину и ни о каком примирении речи быть не может.
"В день похорон родственники задержанного к нам пришли и попросили прощения. Нашей снохе они предложили деньги, спрашивали номер банковского счета. Мы сказали, прощать никого не будем. Их деньги нам не нужны. Мы доведем дело до суда, чтобы виновник понес наказание. Они повернулись и ушли. На этом все", - сообщил Руслан Кайыпбаев.
О самом предполагаемом убийце известно немного: 45-летний подозреваемый разведен и живет с пожилыми родителями. Соседи рассказывали, что мужчина часто скандалил.
Также, как сообщает телеканал, стало известно, что отец подозреваемого бывший депутат. Ранее он, предположительно, занимал должность старшего помощника прокурора Талдыкоргана.
Сам пожилой мужчина отказался комментировать действия своего отпрыска.
"Я ни с кем не разговариваю и не даю интервью. Следственные органы разберутся", - ответил он на вопросы журналистки телеканала.
Сейчас предполагаемый преступник находится в изоляторе временного содержания. За убийство, совершенное с особой жестокостью, ему может грозить до 20 лет тюрьмы либо пожизненный срок.
Напомним, жестокое убийство произошло на территории элитного жилого комплекса ночью 29 марта. Мужчина несколько раз наехал на охранника на автомобиле. Затем вышел из машины и принялся избивать несчастного. Он хладнокровно пинал охранника и прыгал на его голове. От тяжелейших травм 42-летний отец троих детей скончался в больнице.
Как выяснилось, охранник не выпускал разъяренного мужчину со двора жилого комплекса по просьбе родителей подозреваемого.
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