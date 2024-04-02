«Шедевр манипуляции» – бывшая жена Бишимбаева уличила его в даче ложных показаний в суде

«Опять без конца детей упоминает. Зачем ты обо мне сказал, что я писала Салтанат. Этого не было», - прокомментировала Кахарман у себя в «сторис» выступление Бишимбаева в суде.

«Соглашусь, masterpiece (шедевр – КазТАГ) манипуляции», - написала бывшая супруга Бишимбаева.

«Следи за словами. Он человека убил. Хотела бы бабки, дальше сидела бы, общалась с нелюдьми молча и тихо. Не ты с ним прожила 14 лет, а я», - ответила Кахарман.

«И вот вам на десерт, кто пишет мне гадости. Спустя полгода моя доча пишет Салтанат, как только ей попался телефон. Надеясь, видимо, что это все страшный сон. Я вынуждена его забирать, чтобы она не слышала и не смотрела этот сюр», - пояснила Кахарман.

«Я очень скучаю, папа ужасный человек, бить женщин ужасно и стыдно. Люблю вас», - говорится в сообщении.

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Назым Кахарман – бывшая супруга экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, которого судят по делу о жестоком убийстве Салтанат Нукеновой, уличила его в даче ложных показаний в суде, передает корреспондент агентства.Также она прокомментировала слова матери Нукеновой о том, что подсудимый – искусный манипулятор.Кроме того, Кахарман приложила скриншот сообщения, которое, по ее словам, она получила от родственников бывшего супруга в Direct, в данном случае от некоей mknurlybekova: «… (ненормативная лексика, в остальном, текст приведен без изменений – КазТАГ), бабок сколько хотела не дали вот и бесишься да?»Вместе с тем, она привела скриншоты единственной переписки с погибшей. В одном из них Нукенова благодарит бывшую жену экс-министра за то, что ее дети хорошо к ней относятся и выражает желание быть с Кахарман в приятельских отношениях, на что встречает взаимность и благодарит за это.Также стало известно, что дочь Бишимбаева до сих пор не верит в гибель Нукеновой.Сообщение от дочери Бишимбаева, адресованное погибшей почти полгода назад Нукеновой, датировано 21 марта.На скриншоте видно, что на следующий день – 22 марта дочь Бишимбаева попыталась поговорить с Нукеновой по видеозвонку.