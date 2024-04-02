Глава Правительства поблагодарил спасателей и работников передовой за работу в сложных условиях ЧС

«Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность нашим спасателям, пилотам вертолетов, сотрудникам МВД, Минобороны и Нацгвардии, медицинским работникам и просто волонтерам, которые в условиях чрезвычайной ситуации спасают и поддерживают наших жителей», — сказал Олжас Бектенов.

На заседании Правительства Премьер-Министр РК Олжас Бектенов выразил благодарность всем участникам борьбы против паводковой ситуации в стране, передает Toppress.kz.Глава Правительства обратился к гражданам Казахстана с призывом оказывать всевозможное содействие спасателям и не препятствовать их работе.Как отметил глава Кабмина, работа сотрудников органов чрезвычайных ситуаций и спасателей весьма непростая и сопряжена с рисками.Так, в Западно-Казахстанской области, сержанту Батырбеку Капсикову во время исполнения его служебных обязанностей нанесли два ножевых ранения. Преступник был задержан.В Актюбинской области, в условиях паводка сотрудникам спасательных служб пришлось принимать роды. Благодаря их действиям были спасены мама и новорожденные двойняшки.Сотрудникам силовых структур и спасателям приходится проявлять реальную отвагу и смелость.