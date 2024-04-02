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Глава Правительства поблагодарил спасателей и работников передовой за работу в сложных условиях ЧС

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:59
Глава Правительства поблагодарил спасателей и работников передовой за работу в сложных условиях ЧС
Фото из открытых источников
На заседании Правительства Премьер-Министр РК Олжас Бектенов выразил благодарность всем участникам борьбы против паводковой ситуации в стране, передает Toppress.kz.

Глава Правительства обратился к гражданам Казахстана с призывом оказывать всевозможное содействие спасателям и не препятствовать их работе.

Как отметил глава Кабмина, работа сотрудников органов чрезвычайных ситуаций и спасателей весьма непростая и сопряжена с рисками.

Так, в Западно-Казахстанской области, сержанту Батырбеку Капсикову во время исполнения его служебных обязанностей нанесли два ножевых ранения. Преступник был задержан.

В Актюбинской области, в условиях паводка сотрудникам спасательных служб пришлось принимать роды. Благодаря их действиям были спасены мама и новорожденные двойняшки.

Сотрудникам силовых структур и спасателям приходится проявлять реальную отвагу и смелость.

«Пользуясь случаем, я хотел бы выразить благодарность нашим спасателям, пилотам вертолетов, сотрудникам МВД, Минобороны и Нацгвардии, медицинским работникам и просто волонтерам, которые в условиях чрезвычайной ситуации спасают и поддерживают наших жителей», — сказал Олжас Бектенов.


Источник: toppress.kz
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