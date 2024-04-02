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Паводки в Казахстане: сколько денег выделят людям на строительство новых домов

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:04
Паводки в Казахстане: сколько денег выделят людям на строительство новых домов
Фото: МЧС РК
Глава Минпромышленности и строительства Канат Шарлапаев на брифинге в кабмине рассказал, сколько денег выделят людям на строительство домов пострадавших в паводках, передает корреспондент NUR.KZ.

Он сообщил, что сейчас акиматы собирают информацию и ведут подсчет пострадавших домов.

"Мы будем выделять средства из местных бюджетов, после из республиканского бюджета. Сейчас 22 млн тенге закладываем в стоимость одного дома. Это 80 кв. м. на дом или стоимость двухкомнатой квартиры. 281 тыс. тенге за 1 квадратный метр. В дальнейшем мы будем выделять из бюджета исходя из этой стоимости. Пока точного количества домов у нас нет", - заявил министр.


Ситуация с паводками в Казахстане

Сегодня премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что в Казахстане ожидается потепление, что означает новую фазу паводков. В связи с этим он дал ряд поручений кабмину.

А 4 марта ожидается визит Касым-Жомарта Токаева в один из пострадавших от паводков регионов.

Ранее сообщалось, что наиболее сложная ситуация с паводками наблюдается в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В эти регионы мобилизованы и переброшены силы и средства МЧС.

В зоне подтопления остаются еще 5 областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. 50 населенных пунктов остаются отрезанными от мира.

Между тем глава "Казгидромета" сообщила, что в ближайшие дни ожидается подъем уровня воды в ЗКО по трансграничным рекам. Здесь прогнозируют паводок.

Также вчера президент проводил заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий паводкового периода. Он резко высказался по поводу работы акиматов и отметил, что ситуация может ухудшиться.

Кроме того, глава государства раскритиковал МЧС и Министерство водных ресурсов.


Источник: nur.kz
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