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На Атырауском НПЗ на фоне скандалов назначен новый гендиректор

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:45
На Атырауском НПЗ на фоне скандалов назначен новый гендиректор
фото: Пресс-служба КМГ
Атырау. 2 апреля. КазТАГ – На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) на фоне скандалов назначен новый генеральный директор, передает корреспондент агентства.

«По решению общего собрания участников на должность генерального директора ТОО «АНПЗ» назначен Абзал Досжанов», - сообщает во вторник пресс-служба АО «Национальная компания (НК) «КазМунайГаз» (КМГ).


По данным КМГ, с 2023 года занимал должность начальника управления нефтепереработки департамента переработки нефти и нефтехимии КМГ, до этого с 2010 года работал в компании KMG International.

Напомним, ранее в интернете были опубликованы жалобы на ситуацию на АНПЗ, в которых занимавший на тот момент пост главы завода Галымжан Жусанбаев был обвинен в различных нарушениях. КМГ пообещал направить на завод специальную комиссию. В итоге Жусанбаева и главного инженера завода Адилета Шошанбасова сняли с должностей после скандала.


27 февраля агентство по финансовому мониторингу сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководства АНПЗ.

5 марта сообщалось, что бывший генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов помещен под домашний арест.
8 марта КазТАГ сообщал, что Жусанбаев заявил о саботаже на АНПЗ и опроверг информацию из петиции о наличии судимости.


Источник: kaztag.kz
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