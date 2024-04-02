На Атырауском НПЗ на фоне скандалов назначен новый гендиректор

«По решению общего собрания участников на должность генерального директора ТОО «АНПЗ» назначен Абзал Досжанов», - сообщает во вторник пресс-служба АО «Национальная компания (НК) «КазМунайГаз» (КМГ).

Напомним, ранее в интернете были опубликованы жалобы на ситуацию на АНПЗ, в которых занимавший на тот момент пост главы завода Галымжан Жусанбаев был обвинен в различных нарушениях. КМГ пообещал направить на завод специальную комиссию. В итоге Жусанбаева и главного инженера завода Адилета Шошанбасова сняли с должностей после скандала.

Атырау. 2 апреля. КазТАГ – На Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (АНПЗ) на фоне скандалов назначен новый генеральный директор, передает корреспондент агентства.По данным КМГ, с 2023 года занимал должность начальника управления нефтепереработки департамента переработки нефти и нефтехимии КМГ, до этого с 2010 года работал в компании KMG International.27 февраля агентство по финансовому мониторингу сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении руководства АНПЗ.5 марта сообщалось, что бывший генеральный директор АНПЗ Мурат Досмуратов помещен под домашний арест.8 марта КазТАГ сообщал, что Жусанбаев заявил о саботаже на АНПЗ и опроверг информацию из петиции о наличии судимости.