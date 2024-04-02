Сколько пенсионных денег забрали казахстанцы

Согласно данным ЕНПФ, на 1 марта этого года на данную цель 732,5 тыс. казахстанцев получили единовременные выплаты в размере 3,4 трлн тенге.

Больше всего пенсионных денег использовали в Алматы – 790,3 млрд тенге (131,5 тыс. заявителей). Далее следуют Астана – 570,5 млрд тенге (108,6 тыс.), Мангистауская – 533,3 млрд тенге (65,9 тыс.), Атырауская – 313,2 млрд тенге (49,2 тыс.), Карагандинская области – 217,4 млрд тенге (62,4 тыс.).

Между тем выплаты на лечение составили 436,8 млрд тенге. Лидерами по объему полученных пенсионных средств являются Алматы – 81,6 млрд тенге, Атырауская область – 57,6 млрд тенге, Астана – 54,1 млрд тенге. А также Мангистауская и Карагандинская области – 41,5 млрд тенге и 24,2 млрд тенге соответственно.