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Сколько пенсионных денег забрали казахстанцы

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 14:12
Сколько пенсионных денег забрали казахстанцы
Фото из открытых источников
Более 700 тыс. казахстанцев использовали пенсионные деньги на улучшение жилищных условий, передает LS.

Согласно данным ЕНПФ, на 1 марта этого года на данную цель 732,5 тыс. казахстанцев получили единовременные выплаты в размере 3,4 трлн тенге.


Больше всего пенсионных денег использовали в Алматы – 790,3 млрд тенге (131,5 тыс. заявителей). Далее следуют Астана – 570,5 млрд тенге (108,6 тыс.), Мангистауская – 533,3 млрд тенге (65,9 тыс.), Атырауская – 313,2 млрд тенге (49,2 тыс.), Карагандинская области – 217,4 млрд тенге (62,4 тыс.).


Между тем выплаты на лечение составили 436,8 млрд тенге. Лидерами по объему полученных пенсионных средств являются Алматы – 81,6 млрд тенге, Атырауская область – 57,6 млрд тенге, Астана – 54,1 млрд тенге. А также Мангистауская и Карагандинская области – 41,5 млрд тенге и 24,2 млрд тенге соответственно.


Вкладчики ЕНПФ продолжают передавать свои накопления в частное управление. На 1 марта 2024 года управляющим инвестиционным портфелем доверили 42,6 млрд тенге.

По-прежнему наибольший объем пенсионных денег у Halyk Finance – 24,7 млрд тенге. На втором месте – Jusan Invest (8,3 млрд тенге), на третьем – BCC Invest (4,2 млрд тенге). Также казахстанцы передали накопления Halyk Global Markets – 4,05 млрд тенге, "Сентрас Секьюритиз" – 1,2 млрд тенге.


Источник: lsm.kz
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