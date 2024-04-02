Саткалиев объяснил, почему энергоснабжающие организации массово лишаются лицензий

«На первом этапе реформы, инициаторами которых были в том числе и депутаты парламента Республики Казахстан, предполагается оставить только регулируемые энергоснабжающие организации, по которым есть вопросы контроля, есть вопросы, связанные с оценкой их деятельности, оценкой качества оказываемых услуг. Нерегулируемые компании решением соответствующего министерства – это опять же относится к компетенции министерства национальной экономики – лицензии были приостановлены», — сказал он журналистам.

«Как вы знаете, в структуре рынка у нас есть энергопроизводящие организации, которые производят электроэнергию, есть компании, которые распределяют электроэнергию, это региональные электросетевые компании, есть компания KEGOC – национальный оператор передачи электрической энергии по магистральным сетям 220 киловатт и выше, есть потребители и есть так называемые электроснабжающие организации, то есть это трейдинговые компании, компании-перепродавцы, которые покупают электроэнергию у крупных энергопроизводящих компаний и продают ее конечным потребителям», — сообщил Саткалиев.

«Происходит отъем бизнеса, потому что надо признать и здесь никакого секрета нет. Здесь никто не сможет оспорить сказанное мной – это все приведет к банкротству всех этих 140–170 компаний. Это неизбежно. Если у тебя отнимают бизнес, ты банкротишься. Соответственно, чем это чревато для рынка? Кризисом неплатежей. Вот финансисты меня поймут, кризис неплатежей, потеря ликвидности – это очень страшная, извините за жаргонизм, зараза, которая быстро распространяется по рынку», – сказал он на пресс-конференции.

«Первый из которых (этапов. – «Курсив») должен произойти уже с 1 апреля, функцию электроснабжения, все эти условные розничные магазины, убрать с рынка. Первый этап – убрать нерегулируемые энергоснабжающие организации, вторым этапом – убрать регулируемые. Например, здесь в Астане у нас «Астанаэнергосбыт» – и все эти функции передать сетевым компаниям», – сказал он.

По задумке госорганов, к 1 января 2025 года в каждом регионе будет по одному поставщику электроэнергии, который будет совмещать в себе и монопольный вид деятельности – передачу и конкурентный – электроснабжение. По его мнению, в настоящее время выдано около 500 лицензий и около 140–170 ЭСО, которые относятся к регулируемым и нерегулируемым, конкурируют между собой, создавая эффект сдерживания цен.

«Для меня лично худшее проявление плановой экономики, когда с поставщиков электроэнергии, с малого и среднего бизнеса требуют списки их потребителей для того, чтобы перевести их под монополию. Есть даже угрозы, коллеги со мной делятся, что если вы не отдадите нам списки своих потребителей, то с вами то-то и то-то может произойти, такие-то обременения на вас будут наложены… То есть там не будет конкуренции от слова совсем», – сообщил он.

Лицензии десятков энергоснабжающих организаций, об отъеме бизнеса которых говорил глава профильной ассоциации, приостанавливаются в связи с реализацией первого этапа реформ в отрасли, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев.Министр отметил, что на приостановление действия лицензий министерство национальной экономики и энергетики пошли в рамках реформы инфраструктуры электроэнергетического рынка.При этом, отметил он, на первом этапе речь идет о приостановлении лицензий нерегулируемых энергоснабжающих организаций, в то время как регулируемые продолжат свою работу.В конце марта председатель Казахстанской ассоциации энергоснабжающих организаций Сергей Агафонов предрек банкротство более 100 энергоснабжающих организаций (ЭСО) в ближайшее время, вызвав кризис неплатежей на рынке.По его мнению, возникший кризис неплатежей отразится и на отраслевых квазигосударственных компаниях, поскольку банкротство заденет компании, совокупная выручка которых составляет.Глава ассоциации сообщил, что в течение последних нескольких дней уполномоченные органы в лице министерства национальной экономики и министерства энергетики приняли решение о монополизации сферы электроснабжения. Изменения предлагается провести в два этапа.Общий размер рынка, который планируется монополизировать, Агафонов оценивает в 1,5 трлн тенге в год.В связи с возникшей ситуацией ассоциация обратилась с открытым письмом к президенту Касым-Жомарту Токаеву, который неоднократно выступал за демонополизацию экономики. Кроме того, ассоциация направила письма в министерство национальной экономики и министерство энергетики, считая основным инициатором идеи монополизации МНЭ.