Можно ли продать квартиру, купленную на пенсионные накопления в Казахстане

С 2021 года у казахстанцев появилась возможность использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий. Если у человека на счете в Едином накопительном пенсионном фонде хранится сумма, которая превышает порог минимальной достаточности, то излишки можно снять и потратить на покупку жилья или на лечение.

Впрочем, как рассказывает портал «Крыша», в этом запрете есть исключения. Во-первых, ограничения не распространяются на случаи, когда залоговое жилье продает сам залогодержатель, например, банк. Во-вторых, жилье могут продать по решению суда.

По правилам, купленное при помощи пенсионных накоплений ипотечное жилье нельзя продавать в течение 5 лет. Однако этот запрет можно обойти, если досрочно погасить кредит, - сообщает NUR.KZ.Однако, чтобы предотвратить спекулятивные сделки на рынке жилья, государство ввело ограничение – купленное таким образом ипотечное жилье нельзя продать в течение 5 лет.Однако на этом способы продажи не ограничиваются. Запрет на продажу распространяется только на ипотеки с оставшимся сроком погашения более пяти лет и по которым имеется непогашенная задолженность.Другими словами, если погасить ипотеку досрочно, то квартиру можно будет продать, не дожидаясь пока пройдут 5 лет. Также можно продать жилье, купленное на пенсионные накопления без оформления ипотеки.Кроме того, ограничения на продажу возникают только при использовании пенсионных накоплений для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту. Если направить деньги на частичное погашение или окончательный расчет по ипотеке, то никто не запретит продавать жилье.- использовать пенсионные накопления в таких сделках можно только для окончательного расчета, без оформления ипотеки;- в случае расторжения договора о долевом участии или при продаже жилья по переуступке прав, кроме случаев наличия решений судов, пенсионные деньги вернутся в ЕНПФ в течение трех рабочих дней.Таким образом, запрет на продажу квартиры не является абсолютным и в некоторых случаях его можно вполне законно обойти.