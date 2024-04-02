Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 02 Апреля
+12...+11
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.56 KZT
  • €1 = 481.35 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Можно ли продать квартиру, купленную на пенсионные накопления в Казахстане

Просмотров:102 Опубликовано: Сегодня, 15:34
Можно ли продать квартиру, купленную на пенсионные накопления в Казахстане
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
По правилам, купленное при помощи пенсионных накоплений ипотечное жилье нельзя продавать в течение 5 лет. Однако этот запрет можно обойти, если досрочно погасить кредит, - сообщает NUR.KZ.

С 2021 года у казахстанцев появилась возможность использовать свои пенсионные накопления на улучшение жилищных условий. Если у человека на счете в Едином накопительном пенсионном фонде хранится сумма, которая превышает порог минимальной достаточности, то излишки можно снять и потратить на покупку жилья или на лечение.


Однако, чтобы предотвратить спекулятивные сделки на рынке жилья, государство ввело ограничение – купленное таким образом ипотечное жилье нельзя продать в течение 5 лет.

Впрочем, как рассказывает портал «Крыша», в этом запрете есть исключения. Во-первых, ограничения не распространяются на случаи, когда залоговое жилье продает сам залогодержатель, например, банк. Во-вторых, жилье могут продать по решению суда.


Однако на этом способы продажи не ограничиваются. Запрет на продажу распространяется только на ипотеки с оставшимся сроком погашения более пяти лет и по которым имеется непогашенная задолженность.

Другими словами, если погасить ипотеку досрочно, то квартиру можно будет продать, не дожидаясь пока пройдут 5 лет. Также можно продать жилье, купленное на пенсионные накопления без оформления ипотеки.

Кроме того, ограничения на продажу возникают только при использовании пенсионных накоплений для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту. Если направить деньги на частичное погашение или окончательный расчет по ипотеке, то никто не запретит продавать жилье.

Если же квартира долевая, то здесь нужно учесть два момента:

- использовать пенсионные накопления в таких сделках можно только для окончательного расчета, без оформления ипотеки;
- в случае расторжения договора о долевом участии или при продаже жилья по переуступке прав, кроме случаев наличия решений судов, пенсионные деньги вернутся в ЕНПФ в течение трех рабочих дней.

Таким образом, запрет на продажу квартиры не является абсолютным и в некоторых случаях его можно вполне законно обойти.


Источник: nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика