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Утечка данных казахстанцев: Минцифры объявило результаты проверки

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:18
Утечка данных казахстанцев: Минцифры объявило результаты проверки
Фото из открытых источников
Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности объявило результаты проверки в отношении микрофинансовой организации "Робокэш.кз", персональные данные клиентов которой утекли в сеть, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

На сегодняшний день в министерство поступило более 5200 обращений от граждан по данному факту. Комитет по информационной безопасности Минцифры совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка, провели внеплановую проверку в отношении "Робокэш.кз" на предмет соблюдения требований законодательства о персональных данных и их защите.


"По результатам проверки возбуждено административное дело. "Робокэш.кз" привлечено к административной ответственности и наложен административный штраф в размере 1000 МРП (3 692 000 тенге в 2024 году). В порядке сокращенного производства ТОО выплатило штраф в размере 500 МРП (1 846 000 тенге) в соответствии с частью 4 статьи 79 Кодекса об административных правонарушениях", - говорится в сообщении министерства.


Там ведомстве добавили, что по указанному случаю граждане вправе обратиться в гражданском порядке в суд для рассмотрения вопроса о возмещении материального или морального вреда, причиненного утечкой персональных данных.

Ранее сообщалось, что 5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" обнаружило утечку более 2 миллионов персональных данных казахстанцев, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз"). При этом предупреждения получили казахстанцы, которые никогда не пользовались услугами и не являются клиентами указанной микрофинансовой организации.


Источник: tengrinews.kz
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