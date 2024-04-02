Неправильно начислили налог на транспорт: как исправить?

Поясним, согласно Налоговому кодексу РК, байки с мощностью двигателя до 55 кВт (75 л. с.) включительно облагаются налогом в 1 МРП, или 3450 тенге, при оплате за 2023 год. Для мотоциклов мощностью более 55 кВт ставка налога в десять раз выше — 10 МРП. Три мотоцикла, зарегистрированные на Александра, имеют движки до 55 кВт, и в предыдущие годы он платил за них государству по одному МРП за каждый. Но за 2023 год ему насчитали налог как за более мощные байки, обязав вынуть из кошелька более сотни тысяч тенге.

«Что происходит?» — спросил Александр у нашей редакции, а мы переадресовали его вопрос Комитету госдоходов МФ РК. Ведь никаких изменений налоговых ставок в последнее время не производилось.

Неудовлетворённые подобным ответом, мы посоветовали Александру, не теряя времени, ехать разбираться в районный департамент госдоходов. На дворе было 1 апреля — крайняя дата уплаты налога без пени. И вот чудо! Отстояв очередь из таких же, как он, желающих разобраться с некорректно начисленными суммами, Александр просто предъявил сотрудникам ДГД техпаспорта своих мотоциклов, в которых чёрным по белому указывалась мощность — она не превышала 55 кВт. Налоговики признали ошибку, вручную вбили в базу данных правильные значения, и… На этом, собственно, всё! Александр заплатил за три мотоцикла 10 350 тенге, а не 103 500.

Если она завышена или, наоборот, занижена, сразу же направиться в районный департамент госдоходов, не дожидаясь, пока начнёт капать пеня или копиться долг. В квитанциях и в банковских приложениях, как показывает практика, может быть указан некорректный объём двигателя, некорректная категория автомобиля… Да что угодно, в принципе. Базы данных госорганов глючат у нас регулярно.

С ошибками при начислении налога за 2023 год столкнулось множество автовладельцев. Как пересчитать сумму, полагающуюся к оплате, и избежать пени? Рассказываем.В конце марта в редакцию Kolesa.kz обратился наш читатель Александр К. и поделился своей проблемой: за владельцем числится легковая машина и три мотоцикла. Как и многим, Александру пришло уведомление о необходимости уплатить налог на транспорт. Сумма, начисленная за легковушку, вопросов не вызывала. А за мотоциклы выставили счёт в десять раз больше.В КГД на наш вопрос ответили, что налог насчитали исходя из регистрационных данных полиции. Налоговики признали, что по одному мотоциклу ошиблись. Сумма получилась завышенной, и её откорректируют. Но по двум другим, как они заявили, всё подсчитано верно, и за каждый нужно отдать по 34 500 тенге.Но и в этом случае оставалось несоответствие. Один мотоцикл имеет мощность 49 кВт, второй — 50 кВт, третий — 55 кВт. Все три подходят под тариф в 1 МРП, а не какой-то один из них. И, интересно, какой один из них они выбрали?По итогам данной эпопеи хотелось бы посоветовать автовладельцам перепроверять сумму налога на транспорт, приходящую в квитках банков второго уровня, с помощью налоговых калькуляторов:- в специальном разделе на сайте Kolesa.kz;- на web-портале kgd.gov.kz;- в мобильном приложении e-Salyq Azamat.Подать заявление и исправить неверные данные можно также онлайн, воспользовавшись сервисом «Налоговый кошелёк» мобильного приложения e-Salyq, доступного для скачивания в App Store и Play Market. Интерфейс программы позволяет приложить к заявлению копии документов с корректными данными автомобиля. Вот только исправление, по словам налоговиков, хоть и производится онлайн, но занимает несколько дней.