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"Покатался и не вернулся": казахстанцы ищут парня, обманувшего таксиста

Просмотров:89 Опубликовано: Сегодня, 18:21
"Покатался и не вернулся": казахстанцы ищут парня, обманувшего таксиста
кадр из видео
Казахстанка рассказала о неприятной ситуации, с которой столкнулся ее отец, таксующий в Астане, подробнее - на Tengri Life.

Девушка опубликовала у себя в соцсетях ролик, в котором изложила произошедшие события. По ее словам, ее отец не слышит и не разговаривает.

"Он таксует целыми днями, чтобы закрыть кредит на машину. Такие, как этот парень, заказывают бизнес-такси на две-три остановки, катаются по городу и на предпоследней остановке выходят, при этом обманывают, что вернутся. Оплата стоит наличными", – рассказала она в своем ролике.


Казахстанка отмечает, что парень не вернулся и, как следствие, не заплатил за поездку.

Пользователи соцсетей возмутились поступком молодого человека и попросили его разыскать и наказать за проступок. Видео стало вирусным и разлетелось по сети.



Под постом девушки десятки поддерживающих комментариев, пользователи соцсети отметили, что необходимо помочь разыскать обманщика.

"Я очень надеюсь, что ему будет стыдно. Со стороны взгляд всегда "краше". Какой он герой. Пусть полюбуются его родители", "Твой папа молодец. Честным трудом зарабатывает", "Крепкого здоровья вашему папе! Пусть в жизни ему никогда больше не встречаются плохие люди", – написали пользователи под постом.


Под постом оставили комментарий и с официального аккаунта департамента полиции Астаны:

"В настоящее время сотрудниками полиции проводятся разыскные мероприятия по установлению пассажира", – сообщили в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
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