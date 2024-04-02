"КазМунайГаз" - частная компания? Ответ министра энергетики

Согласно информации, размещенной на сайте компании, ключевым акционером "КазМунайГаза" является фонд "Самрук-Казына" - 67,42 процента, то есть государство.

Остальные акции принадлежат Министерству финансов - 20 процентов, Национальному банку - 9,58 процента. В свободном обращении на биржах KASE и AIX размещены 3 процента акций. При этом акции, принадлежащие Нацбанку, находятся в доверительном управлении у фонда "Самрук-Казына".

"Форма собственности данной компании частная, есть частные акционеры. Но контрольным пакетом акций владеет квазигосударственная компания. Форма собственности у нее ("КазМунайГаза". - прим.) является частной, но собственником частного пакета является государство через фонд "Самрук-Казына", - пояснил Саткалиев.

На уточняющий вопрос, какой компанией является "КазМунайГаз", национальной или частной, министр ответил: "Является национальной компанией, здесь нет противоречий".

На прошлой неделе министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что национальная компания "КазМунайГаз" является частной. Сегодня после заседания правительства он объяснил почему, передает корреспондент Tengrinews.kz.Возникает вопрос: как при таком раскладе "КазМунайГаз" может быть частной компанией? Об этом корреспондент Tengrinews.kz спросила у министра энергетики Алмасадама Саткалиева.