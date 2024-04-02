При цене нефти $40 за баррель в течение двух лет Казахстан постигнет катастрофа – эксперт

«Для нас трудный период – когда цена упадет на $40/барр и продержится так два года. Это будет реальная катастрофа для Казахстана», - сказал Темирханов на XI саммите финансовых директоров, комментируя проект Национального плана развития Казахстана до 2029 года.

«Возьмем 2023 год, официально Нацбанк признал, что реально из Нацфонда в бюджет попали Т5,3 трлн трансфертов. В 2022 году трансфертов было Т4,58 трлн. Почему мы столько денег потратили в 2023 году? Ответа нет, потому что, когда цены на нефть высокие, мы должны накапливать в Нацфонде, и когда будет трудный период – использовать», - добавил эксперт.

«Сейчас вместо того, чтобы эту контрцикличную политику выстраивать, мы потратили Т5,3 трлн при цене выше $80 за нефть. Задрали расходы. Если сейчас цена на нефть упадет, то откуда взять деньги, чтобы финансировать эти расходы: социальные, на развитие? Их уже очень трудно будет снизить», - полагает Темирханов.

«Соберите свои «хотелки», посчитайте, сколько триллионов вам нужно потратить, скажите, где вы найдете столько частных инвестиций, ведь вы сами показали, что частные инвестиции уже перестали идти, потому что у нас большие структурные проблемы, большая доля государства, бизнес выдавливается. Поэтому, нужно было до разработки нового нацплана выстроить источники доходов, распределение расходов», - рекомендует Темирханов правительству.

Астана. 2 апреля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Если цена на нефть упадет на $40/барр и продержится так два года, это будет реальная катастрофа для Казахстана, заявил финансовый эксперт Мурат Темирханов.По его словам, с бюджетной реформой в стране большие проблемы.Как считает спикер, чтобы удвоить рост, нужно сначала собрать все финансы, посмотреть. По его словам, сейчас в Казахстане расходы растут быстрее доходов и фактически страна живет за счет нефтяных доходов, которые накопили в Национальном фонде без бюджетной реформы.В проекте нацплана развития Казахстана до 2029 года на здравоохранение с 2,5% или3% до 5% подняли, по его данным, расходы на образование, на сельское хозяйство – вдвое.