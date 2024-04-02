В Минобороны прокомментировали информации об атаке объектов в Татарстане с территории Казахстана

"Подобные инсинуации направлены на дискредитацию Республики Казахстан. В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - заявили в ведомстве.

По информации министерства обороны РК, распространяемая Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Республики Татарстан, были запущены с территории Казахстана не соответствует действительности, передает Tengrinews.kz.Ранее российские СМИ сообщали о том, что 2 апреля беспилотные летательные аппараты впервые долетели до территории Татарстана, где совершили атаку на предприятия, расположенные в Елабуге и Нижнекамске. В результате удара в Елабуге есть пострадавшие.