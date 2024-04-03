Сотрудники КУИС и Нацгвардии попали под следствие по делу о пытках в Улытау

«Управлением досудебного расследования прокуратуры области Ұлытау завершено досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения №62 по Карагандинской области и области Ұлытау КУИС МВД РК и воинской части №6505 Национальной гвардии РК по факту совершения пыток. Установлено, что семеро сотрудников учреждения и четверо военнослужащих воинской части, всего 11 сотрудников, с целью дискриминации осужденных путем запугивания и применения насилия в отношении 11 осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении, совершили пытки», - говорится в распространенном в среду сообщении.

«В ходе следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения, а также следственным судом они были временно отстранены от занимаемых должностей. 26 марта уголовное дело направлено в суд», - добавили в генпрокуратуре.

Жезказган. 3 апреля. КазТАГ – Сотрудники комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел и Национальной гвардии попали под следствие по делу о пытках в Улытау, сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.Как заявили в надзорном органе, «в целях сокрытия совершенных уголовных правонарушений от правоохранительных органов должностные лица сообщили вышестоящему руководству о неповиновении осужденных сотрудникам учреждения и воинской части».