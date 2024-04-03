Военного парада в честь Дня Победы в Казахстане не будет

«Проведение военного парада в Казахстане в 2024 году не планируется из расчета экономии бюджетных средств, а также в связи с необходимостью решения других задач», — говорится в сообщении.

В 2023 году Минобороны также заявило, что Парад Победы отменяется из-за экономии бюджетных средств. В 2022-м парад не проводили ни в честь Дня защитника Отечества, ни в честь праздника 9 Мая. Причина все та же. Тем не менее в День Победы в казахстанских городах проходили различные мероприятия и концерты. До пандемии казахстанцы принимали участие в акциях, аналогичных российскому «Бессмертному полку». В период ковидных ограничений такие акции проходили в онлайн-формате.

В Казахстане 7 мая отмечают государственный праздник – День защитника Отечества, 9 мая – День Победы. В этом году ветераны отпразднуют 79-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне.

В Казахстане в этом году снова отменили военный парад в честь Дня защитника Отечества и Дня Победы. Все дело в экономии бюджетных средств. Деньги запланированы на другие задачи, заявили в министерстве обороны РК.В минобороны отметили, что под другими задачами подразумевается поддержание требуемого уровня боеготовности и мобильности подразделений Вооруженных сил Казахстана.Последний военный парад в Казахстане проводился 7 мая 2018 года в Отаре (Жамбылская область). Парад принимал тогда еще Верховный главнокомандующий Вооруженными силами – президент РК Нурсултан Назарбаев.