Стоит ли казахстанцам ожидать снижение тарифов на электроэнергию, ответил глава Минэнерго

"Вы говорите, с 1 апреля лицензии отзываете, будет ли снижение тарифов на электроэнергии для населения? Насколько я знаю, даже среди экспертов и членов рабочей группы есть две точки зрения. Оптимисты говорят, что да, может произойти снижение до 15-20 процентов. Пессимисты говорят, что этого не произойдет. Как вы считаете, какой прогноз вы дадите?", - спросил депутат у министра.

"Надо быть реалистом при ответе на этот вопрос. Мы считаем, что не произойдет снижение, потому что те затраты, которые сейчас несли энергоснабжающие организации, то есть этот штат, вопросы, связанные с закупкой электроэнергии, они должны быть включены в тариф региональных электросетевых компаний. Но сама эта мера не приведет ни к увеличению, ни к уменьшению. То есть за счет сокращения энергоснабжающих организаций, возможно, на рынке появятся более эффективные механизмы ценообразования. Как тренд здесь, я думаю, существенного снижения ожидать не стоит по тарифам", - заявил министр.

Стоит ли казахстанцам ожидать снижение тарифов на электроэнергию. На этот вопрос ответил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.3 апреля на заседании Мажилиса глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев выступил с докладом по проекту закона "О теплоэнергетике". Депутат Серик Егизбаев спросил у министра, ожидается ли снижение тарифов на электроэнергию для населения.По словам Саткалиева, существенного снижения тарифов ожидать не стоит.