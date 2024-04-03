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Стоит ли казахстанцам ожидать снижение тарифов на электроэнергию, ответил глава Минэнерго

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Стоит ли казахстанцам ожидать снижение тарифов на электроэнергию, ответил глава Минэнерго
Фото из открытых источников
Стоит ли казахстанцам ожидать снижение тарифов на электроэнергию. На этот вопрос ответил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.

3 апреля на заседании Мажилиса глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев выступил с докладом по проекту закона "О теплоэнергетике". Депутат Серик Егизбаев спросил у министра, ожидается ли снижение тарифов на электроэнергию для населения.

"Вы говорите, с 1 апреля лицензии отзываете, будет ли снижение тарифов на электроэнергии для населения? Насколько я знаю, даже среди экспертов и членов рабочей группы есть две точки зрения. Оптимисты говорят, что да, может произойти снижение до 15-20 процентов. Пессимисты говорят, что этого не произойдет. Как вы считаете, какой прогноз вы дадите?", - спросил депутат у министра.


По словам Саткалиева, существенного снижения тарифов ожидать не стоит.

"Надо быть реалистом при ответе на этот вопрос. Мы считаем, что не произойдет снижение, потому что те затраты, которые сейчас несли энергоснабжающие организации, то есть этот штат, вопросы, связанные с закупкой электроэнергии, они должны быть включены в тариф региональных электросетевых компаний. Но сама эта мера не приведет ни к увеличению, ни к уменьшению. То есть за счет сокращения энергоснабжающих организаций, возможно, на рынке появятся более эффективные механизмы ценообразования. Как тренд здесь, я думаю, существенного снижения ожидать не стоит по тарифам", - заявил министр.


Источник: tengrinews.kz
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