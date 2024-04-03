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Олимпиада в Париже может сделать казахстанцев миллионерами

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:16
Олимпиада в Париже может сделать казахстанцев миллионерами
Фото: instagram.com/paris2024/
Сумма призовых для медалистов Олимпиады опубликована на сайте Министерства туризма и спорта, передает Tengri Sport.

Ранее Федерация бокса озвучила размер вознаграждений для членов сборной Казахстана в зависимости от результатов на Олимпиаде-2024 в Париже. Призовые боксеров будут прибавлены к поощрениям от Министерства туризма и спорта.

Согласно документу, опубликованному на сайте министерства, денежное вознаграждение получат не только призеры, но и участники Олимпийских игр в Париже.

Размеры денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований сборных команд Казахстана:

- 1-е место - 250 тысяч долларов (111 миллионов тенге).
- 2-е место - 150 тысяч долларов (67 миллионов тенге).
- 3-е место - 75 тысяч долларов (33 миллиона тенге).
- 4-е место - 30 тысяч долларов (13 миллионов тенге).
- 5-е место - 10 тысяч долларов (4,5 миллиона тенге).
- 6-е место - 5 тысяч долларов (2 миллиона тенге).

Отметим, что аналогичные суммы получат также тренеры спортсменов, которые заняли высокое место на Олимпийских играх в Париже.


Источник: tengrinews.kz
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