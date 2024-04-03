Олимпиада в Париже может сделать казахстанцев миллионерами

Сумма призовых для медалистов Олимпиады опубликована на сайте Министерства туризма и спорта, передает Tengri Sport.



Ранее Федерация бокса озвучила размер вознаграждений для членов сборной Казахстана в зависимости от результатов на Олимпиаде-2024 в Париже. Призовые боксеров будут прибавлены к поощрениям от Министерства туризма и спорта.



Согласно документу, опубликованному на сайте министерства, денежное вознаграждение получат не только призеры, но и участники Олимпийских игр в Париже.



Размеры денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований сборных команд Казахстана:



- 1-е место - 250 тысяч долларов (111 миллионов тенге).

- 2-е место - 150 тысяч долларов (67 миллионов тенге).

- 3-е место - 75 тысяч долларов (33 миллиона тенге).

- 4-е место - 30 тысяч долларов (13 миллионов тенге).

- 5-е место - 10 тысяч долларов (4,5 миллиона тенге).

- 6-е место - 5 тысяч долларов (2 миллиона тенге).



Отметим, что аналогичные суммы получат также тренеры спортсменов, которые заняли высокое место на Олимпийских играх в Париже.