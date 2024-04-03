Какие профессии исчезнут в Казахстане

Согласно среднесрочному прогнозу, предоставленному LS ведомством, к 2030 году общая потребность в кадрах составит 1,8 млн человек. В том числе 883 тыс. человек – новый спрос, 948 тыс. человек – по замещению.

Наименьшая востребованность будет приходиться на такие сферы, как искусство, развлечения и отдых (29,4 тыс. человек, или 1,6%), финансовая и страховая деятельность (21 тыс. человек, или 1,1%).

Напротив, больше всего вакансий появится в сферах образования (380,0 тыс., или 20,7%), оптовой и розничной торговли (206,9 тыс., или 11,3%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (175,2 тыс., или 9,6%). При этом наиболее востребованы будут специалисты в отрасли оказания услуг.