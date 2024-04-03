Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 03 Апреля
+12...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 447.53 KZT
  • €1 = 480.83 KZT
  • 1 RUB = 4.84 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Какие профессии исчезнут в Казахстане

Просмотров:225 Опубликовано: Сегодня, 13:03
Какие профессии исчезнут в Казахстане
фото: lsm.kz
В Казахстане исчезнут машинисты конвейеров и стекольщики в строительной отрасли. В министерстве труда и социальной защиты населения рассказали LS о том, какие профессии перестанут быть актуальными в ближайшие годы.

Согласно среднесрочному прогнозу, предоставленному LS ведомством, к 2030 году общая потребность в кадрах составит 1,8 млн человек. В том числе 883 тыс. человек – новый спрос, 948 тыс. человек – по замещению.


Наименьшая востребованность будет приходиться на такие сферы, как искусство, развлечения и отдых (29,4 тыс. человек, или 1,6%), финансовая и страховая деятельность (21 тыс. человек, или 1,1%).


Напротив, больше всего вакансий появится в сферах образования (380,0 тыс., или 20,7%), оптовой и розничной торговли (206,9 тыс., или 11,3%), сельского, лесного и рыбного хозяйства (175,2 тыс., или 9,6%). При этом наиболее востребованы будут специалисты в отрасли оказания услуг.


В разрезе профессий больше всего будут необходимы к 2030 году:

- учителя средней школы по общественным наукам (44,9 тыс. человек), учителя средней школы по естественным наукам (39 тыс. человек), учителя начальной школы (31,6 тыс. человек);

- продавцы магазинов и их помощники (67,9 тыс. человек), специалисты-профессионалы по рекламе и продвижению продукции (9,5 тыс. человек);

- фермеры и рабочие по производству смешанной продукции (19,4 тыс. человек), фермеры и рабочие по выращиванию овощей традиционным способом (18,7 тыс. человек), трактористы (13,3 тыс. человек).

Помимо этого, с развитием технологий в Минтруда ожидают устаревание и исчезновение некоторых видов деятельности. По результатам форсайт-исследования девяти отраслей экономики* определены 239 новых, 95 трансформирующихся и 129 исчезающих специальностей.

В том числе в ближайшем будущем исчезнут машинисты конвейеров, машинисты подъемных установок в горно-металлургической отрасли, газорезчики, стекольщики в строительной отрасли. В Минтруда уточнили, что специальности модернизируются в соответствии с потребностями рынка.

Одновременно с этим в отрасли строительства появятся техники по робототехнике, в горно-металлургической отрасли – операторы беспилотных летательных аппаратов контроля процессов геологоразведки, инженеры по предиктивной диагностике оборудования.


Источник: lsm.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика