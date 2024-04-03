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"Глухонемого таксиста обманули в Астане": история получила неожиданное продолжение

Просмотров:313 Опубликовано: Сегодня, 15:55
"Глухонемого таксиста обманули в Астане": история получила неожиданное продолжение
кадр из видео
Казахстанка рассказала о неприятной ситуации, с которой столкнулся ее отец, таксующий в Астане. Молодой пассажир прокатился на машине по нескольким адресам, но не заплатил. История стала вирусной и получила продолжение, подробнее рассказывает Tengri Life.

Девушка опубликовала у себя в соцсетях ролик, в котором изложила произошедшие события. По ее словам, ее отец не слышит и не разговаривает.

"Он таксует целыми днями, чтобы закрыть кредит на машину. Такие, как этот парень, заказывают бизнес-такси на две-три остановки, катаются по городу и на предпоследней остановке выходят, при этом обманывают, что вернутся. Оплата стоит наличными", – рассказала она в своем ролике.




История получила отклик у населения. Полиция Астаны также отреагировала на сообщение в соцсетях и пообещала разыскать пассажира.

Уже сегодня казахстанка Лаура опубликовала у себя на странице пост о том, что молодого человека нашли.

"Благодарю каждого из вас, кто не остался равнодушным и помог в продвижении видео. Благодарю сотрудников полиции Астаны, района Алматы! Сами связались со мной, искали по камерам, проехались по всем точкам, где был мой папа с этим парнем, и поздно ночью написали, что нашли его. Папа не стал предъявлять никаких претензий к нему, попросил не делать так больше. Когда спросили, зачем он так сделал, он ответил, что проблемы с деньгами, днем работает на стройке, а вечером подрабатывает курьером и решил вот таким образом "заработать", – сообщила девушка.


Под постом десятки комментариев, пользователи соцсети порадовались тому, что молодого человека нашли.

"Зачем вызывать бизнес-класс? Если работаешь на стройке! Езжай на автобусе", "Какая вы умница, низкий поклон родителям за такую дочу", "Где бы и кем бы ты ни работал, у тебя нет никакого права обманывать и наживаться на других", "Все позади", – написали пользователи соцсети под постом.


В пресс-службе полиции Астаны также прокомментировали инцидент.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции установлен пассажир такси, который не оплатил за поездку. Пассажир полностью возместил нанесенный ущерб, в содеянном раскаивается и принес свои извинения. Потерпевшая сторона от заявлений отказалась", – говорится в сообщении.


Полицейскими установлено, что 22-летний пассажир ранее уже привлекался за мошенничество.
В пресс-службе уточнили, что "водитель такси выразил благодарность стражам порядка за профессионализм и оказанное содействие".


Источник: tengrinews.kz
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