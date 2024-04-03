"Оглянувшись назад, я увидела мужчину, который падает, опираясь на перила. Почему-то я застыла, ничего не сказала, подумала, что он нечаянно задел меня. А он встал и так сильно ударил по голове. Я даже не поняла, что у меня очки отлетели в сторону, а он смотрел на меня с такими ужасными глазами", - вспоминает женщина.

"Я пришла в себя, начала кричать: "Полиция, помогите". И побежала в сторону магазина. Вызвала полицию. А люди просто проходили мимо, женщины и мужчины. Как будто меня нет. Меня трясло. Я рыдала, у меня был шок. А вопросы окружающих: "Ты ему что сказала?" Вопросы задавали взрослые тетки. Участковые задавали тот же вопрос, следователь и криминалист почему-то тоже. Еще напавший на меня человек кричал, что найдет меня и убьет при полиции", - вспоминает она.

"Подсудимый О. 13 февраля 2024 года примерно в 18:00 часов в состоянии алкогольного опьянения перед магазином "Нурсат-2", расположенным возле дома №1 жилого массива Нурсат города Шымкента, беспричинно нанес удар ногой в спину потерпевшей О., после чего ударил кулаком в лицо, причинив ей легкий вред здоровью. Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, вещественными доказательствами, заключением судебной экспертизы, другими доказательствами, собранными по делу", - сообщили в суде Шымкента.

"При назначении наказания, суд учел: совершение уголовного правонарушения небольшой тяжести, наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины и чистосердечного раскаяния, а также наличие у подсудимого инвалидности 3-й группы", - проинформировали в суде Шымкента.

Вопиющий случай нападения на женщину произошел в Шымкенте. Взрослый мужчина без всякой причины пнул женщину и ударил ее кулаком по лицу, передает корреспондент Tengrinews.kz. Все это попало на камеры видеонаблюдения.Подробности рассказала жительница Шымкента, которая и оказалась жертвой нападения. По ее словам, 13 февраля этого года она собиралась на день рождения подруги. Она зашла в цветочный магазин, купила цветы. Остановившись возле магазина, чтобы вызвать такси, она почувствовала удар сзади.Но самое ужасное, по словам жительницы Шымкента, то, что прохожие не обратили никакого внимания на крики о помощи.Позже выяснилось, что на нее напал 50-летний мужчина. По словам девушки, из-за удара в голову она получила сотрясение мозга, боли в спине и глубокую психологическую травму.Как сообщили в суде города Шымкента, 50-летнего мужчину привлекли "за совершение хулиганства".Приговором суда мужчина был признан виновным в совершении хулиганства и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год.Приговор суда не вступил в законную силу.