Акмолинка оставила свой номер телефона в Instagram и потеряла 7 млн тенге

"Она сообщила, что в Instagram столкнулась с рекламой о выгодном инвестировании и под объявлением оставила номер своего телефона, по которому преступники связались со своей жертвой. Далее, поддавшись на уловки злоумышленников, женщина взяла кредиты в двух различных банках, заняла в долг у родственников, добавила собственные сбережения, в результате чего перевела на счет мошенников 7 млн 280 тысяч тенге", - рассказали в МВД.

В соответствии со ст.190 УК РК мошенничество, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП (14 768 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Акмолинка оставила свой номер телефона под постом в Instagram с рекламой инвестиций. Поддавшись на уловки позвонивших, она перевела им 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления криминальной полиции ДП Акмолинской области на территории Тараза задержан один из фигурантов предполагаемой преступной группы, подозреваемый в причастности к интернет-мошенничеству.В ноябре в полицию обратилась жительница Аршалынского района.По факту мошенничества начато досудебное расследование. Следствие продолжается.В марте актюбинец, которых хотел заработать на инвестициях в акции нефтяных компаний, потерял крупную сумму денег в течение нескольких месяцев. Ущерб составил более 14 млн тенге.Ранее житель Акмолинской области, желая выгодно инвестировать свои деньги и доверившись рекламе в Instagram, потерял более 15 млн тенге. Другой гражданин пострадал, желая заработать на фондовой бирже - он вложил более 5 млн тенге, однако вывести средства обратно оказалось невозможным.