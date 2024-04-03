Сколько бюджетных денег казахстанцев уходит на содержание чиновников

«Это не только чиновники, но и правоохранительные органы. В целом, бюджетники. Это большая армия получается. Сейчас навскидку могу сказать, что на комуслуги мы тратим порядка 30 млрд тенге по всем государственным учреждениям, на зарплаты – 1 трлн тенге (всех госслужащих, военнослужащих и так далее)», – ответил Мади Такиев.

У министра финансов Казахстана Мади Такиева в кулуарах мажилиса спросили, сколько денег выделяется из бюджета на зарплаты госаппарата, передает ИА «NewTimes.kz».Он отметил, что из бюджета выделяются средства не только на выплату заработной платы, но и на другие расходы.Глава ведомства дополнил, что в эту сумму входят также премиальные, а медицинское обслуживание ведется в рамках ОСМС.