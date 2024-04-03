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Сколько бюджетных денег казахстанцев уходит на содержание чиновников

Просмотров:219 Опубликовано: Сегодня, 19:09
Сколько бюджетных денег казахстанцев уходит на содержание чиновников
Фото: ИА «NewTimes.kz»
У министра финансов Казахстана Мади Такиева в кулуарах мажилиса спросили, сколько денег выделяется из бюджета на зарплаты госаппарата, передает ИА «NewTimes.kz».

Он отметил, что из бюджета выделяются средства не только на выплату заработной платы, но и на другие расходы.

«Это не только чиновники, но и правоохранительные органы. В целом, бюджетники. Это большая армия получается. Сейчас навскидку могу сказать, что на комуслуги мы тратим порядка 30 млрд тенге по всем государственным учреждениям, на зарплаты – 1 трлн тенге (всех госслужащих, военнослужащих и так далее)», – ответил Мади Такиев.


Глава ведомства дополнил, что в эту сумму входят также премиальные, а медицинское обслуживание ведется в рамках ОСМС.


Источник: newtimes.kz
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