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«Все снова перешли на мобильные переводы». Более 200 тыс. казахстанцев зарегистрировалось в качестве ИП с начала года

Просмотров:207 Опубликовано: Сегодня, 19:29
«Все снова перешли на мобильные переводы». Более 200 тыс. казахстанцев зарегистрировалось в качестве ИП с начала года
Фото из открытых источников
Министр финансов Мади Такиев в кулуарах мажилиса заявил, что все больше казахстанцев регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей.

«По переводам мы будем продолжать свою работу. Обновленная информация следующая. За три месяца у нас наблюдается, в первую очередь, рост количества зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. В январе зарегистрировалось 74 тыс., в феврале – 77 тыс., в марте – 60 тыс.», – рассказал Мади Такиев.


Ранее Мади Такиев сообщал, что до нынешнего года в качестве ИП регистрировалось 2-3 тыс. человек в месяц. Настолько высокие показатели, по его словам, говорят о том, что люди начали выходить из «тени» – они стали «нормальными, действующими» налогоплательщиками.

«Мы в этом направлении будем продолжать работу. Кроме того, по банкам были снятия наличных, но сейчас все восстановилось. Все снова перешли на мобильные переводы», – рассказал Мади Такиев.


В конце февраля глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что в январе на фоне проверок мобильных платежей их количество снизилось на 30%, люди начали переходить на наличный расчет.

Как фискальные органы будут проверять мобильные переводы, станет известно с внесением в парламент Налогового кодекса. Такиев заявил, что проект Налогового кодекса будет внесен в мажилис до 15 мая.

В Минфине сообщали, что разработчики проекта рассматривают несколько вариантов. Первое предложение – не проверять мобильные переводы, если их общая сумма не превышает 1 млн тенге. Ранее с таким предложением в мажилисе выступили депутаты демпартии «Акжол». Другой вариант предполагает проверки мобильных переводов, если сумма входящих платежей за три месяца была больше трех МЗП, или 255 тыс. тенге в 2024 году.


В Комитете госдоходов разъясняли, что с 2024 года фискальные органы начнут проверять мобильные переводы госслужащих, с 2025 года – индивидуальных предпринимателей, а с 2026 года – оставшихся категорий населения. С начала года мобильный перевод считается подозрительным, если на личную карту получателя поступали мобильные переводы от более 100 лиц в течение трех месяцев.


Источник: kursiv.media
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