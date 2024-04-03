Что ждет автолюбителя за грязный номерной знак в Казахстане

"Если погодные условия, при которых идут снег, дождь, буран, на дорогах грязь, то сотрудники лишь предупреждают водителей о необходимости привести в соответствие государственные регистрационные номерные знаки на транспортном средстве", - прокомментировал заместитель начальника управления административной полиции ДП Актюбинской области Еркін Утеген.

Казахстанские полицейские уделяют особое внимание грубым нарушениям ПДД, которые влияют на дорожную безопасность, передает Tengri Auto.Одно из них - грязные нечитаемые номерные знаки. Сейчас с учетом сложных погодных условий сотрудники административной полиции для начала проводят с водителями разъяснительные беседы.Если же подобные погодные факторы отсутствуют, то водителя ждет штраф. За грязный нечитаемый государственный регистрационный номерной знак предусмотрен административный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей - 18460 тенге (статья 590, часть 1 КРКоАП).