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Что ждет автолюбителя за грязный номерной знак в Казахстане

Просмотров:807 Опубликовано: Сегодня, 20:34
Что ждет автолюбителя за грязный номерной знак в Казахстане
Фото: ДП Актюбинской
Казахстанские полицейские уделяют особое внимание грубым нарушениям ПДД, которые влияют на дорожную безопасность, передает Tengri Auto.

Одно из них - грязные нечитаемые номерные знаки. Сейчас с учетом сложных погодных условий сотрудники административной полиции для начала проводят с водителями разъяснительные беседы.

"Если погодные условия, при которых идут снег, дождь, буран, на дорогах грязь, то сотрудники лишь предупреждают водителей о необходимости привести в соответствие государственные регистрационные номерные знаки на транспортном средстве", - прокомментировал заместитель начальника управления административной полиции ДП Актюбинской области Еркін Утеген.


Если же подобные погодные факторы отсутствуют, то водителя ждет штраф. За грязный нечитаемый государственный регистрационный номерной знак предусмотрен административный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей - 18460 тенге (статья 590, часть 1 КРКоАП).


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 22:10
Казахстанские полицейские уделяют особое внимание грубым нарушениям ПДД, которые влияют на дорожную безопасность, передает Tengri Auto.

Ну конечно! У нас же столько ДТП из-за грязного номера!? А то что 90% водителей при перестоении не включают поворотник это конечно ерунда про это господа инспекторы у нас нихрена не знают и ничего не видят.
 
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Космос (Посетители) Сегодня, 21:15
В ПДД РК, точнее в Правилах эксплуатации, нет штрафа за ГРЯЗНЫЙ номерной знак, есть штраф только за НЕЧИТАЕМЫЙ номерной знак.
Это разные понятия. Если автовладелец в спорный момент сделает видео с грязным, но читаемым госномером, в суде штраф отменят. Работники жолпола в претензии не могут применять в любом сочетании слово "грязный" номер, только "нечитаемый" ;)
 
 

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