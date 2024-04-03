Что ждет автолюбителя за грязный номерной знак в Казахстане

Казахстанские полицейские уделяют особое внимание грубым нарушениям ПДД, которые влияют на дорожную безопасность, передает Tengri Auto.
Одно из них - грязные нечитаемые номерные знаки. Сейчас с учетом сложных погодных условий сотрудники административной полиции для начала проводят с водителями разъяснительные беседы.
"Если погодные условия, при которых идут снег, дождь, буран, на дорогах грязь, то сотрудники лишь предупреждают водителей о необходимости привести в соответствие государственные регистрационные номерные знаки на транспортном средстве", - прокомментировал заместитель начальника управления административной полиции ДП Актюбинской области Еркін Утеген.
Если же подобные погодные факторы отсутствуют, то водителя ждет штраф. За грязный нечитаемый государственный регистрационный номерной знак предусмотрен административный штраф в размере пяти месячных расчетных показателей - 18460 тенге (статья 590, часть 1 КРКоАП).