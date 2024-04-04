Умер первый пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева

«Сегодня ночью скончался мой близкий родственник Шалахметов Гадильбек Минажевич. Публицист, поэт, бывший председатель Казтелерадио, создатель телеканала "Мир" и многое многое другое», — написал Жансеитов на своей странице в Facebook.

Известный казахстанский журналист и публицист Гадильбек Шалахметов скончался в возрасте 80 лет, сообщает Orda.kz.Смерть Гадильбека Шалахметова подтвердил его родственник — экономист Рустем Жансеитов.Гадильбек Шалахметов родился в 1943 году в Астраханской области. С 1964 года работал в Алматы на Казтелерадио, которое возглавлял с 1986 года.С января по сентябрь 1991 года был первым пресс-секретарём Нурсултана Назарбаева — тогда ещё президента Казахской ССР. С сентября 1992 по января 1993 вновь возглавлял пресс-службу президента уже независимого Казахстана.В января 1993 года возглавил телерадиокомпанию «Мир», созданную в соответствие с соглашением восьми государств СНГ.В 2004-2007 годах был депутатом Мажилиса. С августа 2009 года работал заведующим кафедры телерадио и связи с общественностью Евразийского национального университета им. Гумилева.