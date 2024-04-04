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Эксперты обсудили важность смены герба Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:46
Эксперты обсудили важность смены герба Казахстана
Фото из открытых источников
На телеканале «Хабар 24» в эфире программы «Дневная смена» обсудили важность изменения герба Казахстана. Ведущий программы Каиржан Смагулов осбудил эту тему с несколькими спикерами.

«Зримым воплощением нашей национальной идентичности являются государственные символы. В прошлом году я говорил о необходимости систематизации и приведения к единому стандарту символики наших городов и областей. Они должны отражать не только региональную специфику, но и органично сочетать в себе ключевые элементы образа страны. Сейчас в этом направлении ведется конкретная работа», — заявил в марте президент страны Касым-Жомарт Токаев.


Приглашенные спикеры, в частности, поддержали идею изменения герба страны.

Так, активист движения «Жана адамдар» Мади Омирзаков рассказал, что в январе проведен социологический опрос в Астане и Алматы, по результатам которого 70% опрошенных не смогли распознать настоящий герб из шести предложенных вариантов.

Председатель Гражданского альянса Алматы Каиржан Абдыхалыков отметил, что в обществе идут различные толки и дискуссии по этому поводу, но есть позиция экспертов.

«Герб нужен, это определяющий для страны символ наряду с национальным флагом. Но его значение должно нести определенный заряд не просто исторического наследия, должна включаться аутентичность и уникальность страны. Мы же не просто думаем о прошлом, мы думаем о настоящем, и мы делаем какой-то посыл в будущее», — выразил Абдыхалыков.


Он считает, что в отличие от флага герб должен быть динамичным и давать правильный посыл новому поколению, — к какому будущему идем.

Слово герб с немецкого языка переводится как наследственность, напомнил директор национального центра рукописей и редких книг, PhD Жандос Болдыков.

«Я считаю это правильным решением, потому что герб должен быть проще. Элементарно дети в садиках рисуют флаг, а герб никто не нарисует. К нынешнему гербу обид нет, он создан в 90-е годы — в тяжелые времена Мы сейчас готовы менять его на более исторический — основанный на глубокой истории, нежели на 30-летней истории», — сказал Болдыков.


Что касается затрат после смены герба, это последнее, о чем стоит задумываться, считает депутат мажилиса Еркин Абиль.

«Сколько на это уйдет денег – это последний аргумент, когда нет других аргументов. Я бы на первое место поставил вопрос идентичности, вопрос нового качества нашей нации. Мы пока еще немного постсоветская нация , еще не сформировались как полностью новая политическая нация и определенной части населения кризис идентичности присутствует. Композиционно стилистически новый герб – фундамент качественно новой политической нации», — подчеркнул мажилисмен.


Он добавил, что депутаты обратились к правительству с просьбой произвести полный расчет до того, как обсуждение по гербу начнется основательно.

Молодой активист Мади Омирзаков добавил, что речь не идет о резкой смене символики.

«Если задуматься о том, сколько на это уйдет средств, никто не говорит, что надо менять сейчас и сразу . Это можно делать по мере необходимости. Стоит вспомнить, сколько раз меняли наш герб. Одно из последних изменений было в 2018 году, когда надпись «Казахстан» поменяли на латиницу. Тогда это не вызвало проблем. И сейчас никто не говорит, что нужно менять сразу», — заключил представитель «Жана адамдар».



Источник: newtimes.kz
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