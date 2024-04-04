Умер спасатель, боровшийся с паводками в СКО

"В реанимационном отделении районной больницы скончался командир отделения пожарной части № 6 Сайранского района службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Туркестанской области прапорщик гражданской защиты Балданов Бекжан Куанышевич 1978 года рождения. Причина смерти – острый инфаркт миокарда", - проинформировал пресс-секретарь ведомства Евгений Журавлев.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям, департамент по чрезвычайным ситуациям и акимат Северо-Казахстанской области выражают глубокое соболезнование родным и близким, коллегам в связи с безвременной кончиной командира", - заключили в департаменте по ЧС региона.

В Северо-Казахстанской области скончался 45-летний спасатель, прибывший на подмогу к коллегам в проведении противопаводковых мероприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.Трагедия произошла в ночь на 2 апреля в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.По официальным данным, Бекжан Балданов прибыл в СКО 1 апреля в составе группировки сил и средств Туркестанской области для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий. Он поступил в больницу вечером того же дня после жалоб на плохое самочувствие. Его готовили к госпитализации в Петропавловск на санитарной авиации, но не успели.Как сообщил на брифинге заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов, в СКО прибыли 54 спасателя из Туркестанской области и 12 единиц техники. Их направляют в Тайыншинский, Айыртауский, Тимирязевский районы и район имени Габита Мусрепова.