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Умер спасатель, боровшийся с паводками в СКО

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:29
Умер спасатель, боровшийся с паводками в СКО
Фото: ДЧС СКО
В Северо-Казахстанской области скончался 45-летний спасатель, прибывший на подмогу к коллегам в проведении противопаводковых мероприятий, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

Трагедия произошла в ночь на 2 апреля в городе Тайынша Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.

"В реанимационном отделении районной больницы скончался командир отделения пожарной части № 6 Сайранского района службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Туркестанской области прапорщик гражданской защиты Балданов Бекжан Куанышевич 1978 года рождения. Причина смерти – острый инфаркт миокарда", - проинформировал пресс-секретарь ведомства Евгений Журавлев.


По официальным данным, Бекжан Балданов прибыл в СКО 1 апреля в составе группировки сил и средств Туркестанской области для оказания помощи в проведении противопаводковых мероприятий. Он поступил в больницу вечером того же дня после жалоб на плохое самочувствие. Его готовили к госпитализации в Петропавловск на санитарной авиации, но не успели.

"Министерство по чрезвычайным ситуациям, департамент по чрезвычайным ситуациям и акимат Северо-Казахстанской области выражают глубокое соболезнование родным и близким, коллегам в связи с безвременной кончиной командира", - заключили в департаменте по ЧС региона.


Как сообщил на брифинге заместитель начальника областного департамента по чрезвычайным ситуациям Мурат Кангужинов, в СКО прибыли 54 спасателя из Туркестанской области и 12 единиц техники. Их направляют в Тайыншинский, Айыртауский, Тимирязевский районы и район имени Габита Мусрепова.


Источник: tengrinews.kz
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