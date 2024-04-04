"Казгидромет" выступил с важным заявлением о притоке воды из России

В распространяемом сообщении сказано, что, согласно прогнозам "Росгидромета", основанным на данных наблюдений в верхней зоне формирования стока реки Урал, ожидаемые объемы весеннего половодья будут превышать среднемноголетние значения и показатели за 2023 год в 2-2,5 раза.

"На территории Казахстана ожидаемые сроки вскрытия реки (процесс разрушения ледяного покрова, происходящий под воздействием тепла и механических сил, возникающих в результате интенсивного притока воды) по гидропосту Урал-Кушум (Западно-Казахстанская область) прогнозируются в период с 7 по 12 апреля 2024 года", – заявили казахстанские синоптики.

"Это значительно превышает показатели 2023 года и приближается к рекордным значениям", - сообщила пресс-служба ГРП "Казгидромет".

В Казахстане складывается сложная ситуация с паводками во многих областях страны. Тем временем в пресс-службе РГП "Казгидромет" озвучили ожидаемый объем весеннего половодья по реке Урал, сообщает Zakon.kz.К примеру, в Верхнеуральском водохранилище (Челябинская область) ожидается объем половодья от 0.36 до 0.46 кубических километров. Это в 9 раз превышает показатели 2023 года и приближается к максимальным многолетним характеристикам.Прогнозируемый объем половодья в Ириклинском водохранилище (Оренбургская область) находится в диапазоне от 2.5 до 3.5 кубических километров. Это почти вдвое превышает данные за 2023 год и приближается к историческому максимуму.Для участка Сакмара – Татарская Каргала (Оренбургская область) прогнозируется объем половодья от 5.0 до 6.0 кубических километров, что также выше показателей предыдущего года.Также ожидается, что объем весеннего половодья на участке Урал-Кушум составит от 11.0 до 15.0 кубических километров.Тем временем из-за паводков в Жылыойском районе Атырауской области объявлено чрезвычайное положение.