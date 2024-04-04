Стрельбу устроили в Темиртау, есть раненый

Видео происшествия появилось в социальных сетях. В публикации говорится, что стрельба произошла на парковке одного из заведений в Темиртау. Автор предполагает, что конфликт между участниками произошел из-за парковочного места.

"В ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело. Все участники инцидента установлены", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Стрельба в Темиртау попала на видео, передает корреспондент Tengrinews.kz. В результате происшествия ранен один человек.Видеозапись прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области. По данным ведомства, личности участников конфликта уже установлены. Принимается комплекс разыскных мер для их задержания.Напомним, 31 марта аналогичное происшествие произошло в поселке Агадырь Шетского района. В медицинское учреждение поселка с дробовым ранением ноги обратился местный житель. В полиции возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Участники инцидента задержаны.