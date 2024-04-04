Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Апреля
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.91 KZT
  • €1 = 481.55 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

"Снято ограничение": новые правила перевода ребенка в новую школу озвучили в Минпросвещения

Просмотров:152 Опубликовано: Сегодня, 16:25
"Снято ограничение": новые правила перевода ребенка в новую школу озвучили в Минпросвещения
фото: Maskot / Getty Images
Детей в Казахстане теперь можно переводить из школы в школу не только в период каникул, как было ранее, но и в течение всего учебного года, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В пресс-службе Министерства просвещения напомнили казахстанским родителям, что с 1 апреля стартовал прием заявок для поступления в первый класс. Процедура продлится до 31 августа включительно.

Отмечается, что родители могут подать документы своих детей на веб-портале электронного правительства egov.kz. При этом в лицеи и гимназии дети пойдут без экзаменов.

"Кроме того, снято ограничение на перевод из школы в школу только в период каникул. Таким образом, согласно новым правилам, есть возможность перевода детей из школы в школу в течение учебного года по месту жительства", — говорится в сообщении ведомства.


Источник: nur.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика