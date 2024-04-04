Эпоха крупных месторождений в Казахстане завершается: в стране ищут новые запасы

В Казахстане изучают "слепые" месторождения в поисках полезных ископаемых, передает LS
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По словам председателя комитета геологии Минпрома Ерлана Акбарова, эпоха крупных месторождений в Казахстане завершается.
"Мы сейчас изучаем сложные, "слепые" месторождения, которые находятся на глубине сотен и тысяч метров. Здесь надо применять принципиально новые подходы и учиться работать с новыми рисками. Поэтому государством расширяются подходы к изучению недр", – рассказал он.
В частности, по его словам, по каждой площади предлагается вначале проведение дистанционного зондирования земли с применением методов спектрального анализа с выявлением аномалии. Также планируется провести аэрогеофизические исследования, которые помогут обнаружить "слепые" объекты. Следующий этап – лабораторный анализ проб для подтверждения выявленных перспектив. При этом после каждого изучения предлагается проводить аукцион с определением стартового размера подписного бонуса с учетом затрат государства.
"Аэрогеофизические исследования планируется начать в текущем году на территории Северного Прибалхашья и Калба-Нарымской рудной зоны. Надеемся, что это обеспечит выявление новых перспектив, в особенности на редкоземельное сырье", – добавил Акбаров.
Он также отметил, что до 30 июня этого года будет проведен аукцион по 23 возвращенным месторождениям, планируется выставить на торги еще 83 резервных объекта.
"Аукционы будут проводиться с установлением встречных обязательств по запуску производства продукции не ниже среднего передела на территории страны. А также при условии отчислений на социальное развитие регионов. В прошлом году было проведено два аукциона по 74 участкам недр, в результате подписной бонус составил порядка 3,5 млрд тенге", – уточнил Акбаров.
При этом он отметил, что наблюдается тенденция роста частных инвестиций в недропользование, что говорит о большом интересе бизнеса вкладывать средства в поиск перспективных участков недр.
Глава комитета привел пример, когда в августе и декабре прошлого года впервые участие в электронных аукционах приняли крупные иностранные компании.
"В Казахстане уже работают иностранные компании, такие как Riotinto, Fortescue, Arras Minerals (10% доля Tech), East Star Resources, Pallas Resources, Sarytogan Graphite. Они планируют вложить в разведку не менее 41 млрд тенге, с социальными обязательствами – 7,8 млрд тенге, и это только на участках в 25 тыс. кв км. Вместе с тем, учитывая, что средний период от начала разведки до обнаружения месторождения занимает от пяти до 10 лет, ожидаемый результат "открытия" месторождений – 2030 год", – спрогнозировал представитель ведомства.
Однако, отметил Акбаров, рост частных инвестиций в геологоразведку напрямую зависит от уровня финансирования и эффективности ранних стадий, проводимых при геологическом изучении недр.
"Финансирование госгеологического изучения недр составляет около 10 млрд тенге в год. За пять лет (2018-2023 годы) сумма финансирования составляет порядка 52 млрд тенге. При этом следует отметить, что инвестиции в разведку от недропользователей составили 357 млрд тенге", – привел он цифры.
Акбаров напомнил, что главой государства было поручено довести площадь изученности территории Казахстана до 2,2 млн кв. км к 2026 году.
Ранее сообщалось, что президент Касым-Жомарт Токаев назвал редкоземельные металлы "новой нефтью" страны и поручил серьезно заняться их разработкой.
Корейский институт геологических исследований КИГАМ в 2023 году совместно с "Казгеологией" выявил перспективные ресурсы лития в Восточно-Казахстанской области.
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