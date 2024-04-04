Эпоха крупных месторождений в Казахстане завершается: в стране ищут новые запасы

"Мы сейчас изучаем сложные, "слепые" месторождения, которые находятся на глубине сотен и тысяч метров. Здесь надо применять принципиально новые подходы и учиться работать с новыми рисками. Поэтому государством расширяются подходы к изучению недр", – рассказал он.

"Аэрогеофизические исследования планируется начать в текущем году на территории Северного Прибалхашья и Калба-Нарымской рудной зоны. Надеемся, что это обеспечит выявление новых перспектив, в особенности на редкоземельное сырье", – добавил Акбаров.

"Аукционы будут проводиться с установлением встречных обязательств по запуску производства продукции не ниже среднего передела на территории страны. А также при условии отчислений на социальное развитие регионов. В прошлом году было проведено два аукциона по 74 участкам недр, в результате подписной бонус составил порядка 3,5 млрд тенге", – уточнил Акбаров.

"В Казахстане уже работают иностранные компании, такие как Riotinto, Fortescue, Arras Minerals (10% доля Tech), East Star Resources, Pallas Resources, Sarytogan Graphite. Они планируют вложить в разведку не менее 41 млрд тенге, с социальными обязательствами – 7,8 млрд тенге, и это только на участках в 25 тыс. кв км. Вместе с тем, учитывая, что средний период от начала разведки до обнаружения месторождения занимает от пяти до 10 лет, ожидаемый результат "открытия" месторождений – 2030 год", – спрогнозировал представитель ведомства.

"Финансирование госгеологического изучения недр составляет около 10 млрд тенге в год. За пять лет (2018-2023 годы) сумма финансирования составляет порядка 52 млрд тенге. При этом следует отметить, что инвестиции в разведку от недропользователей составили 357 млрд тенге", – привел он цифры.