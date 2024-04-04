Время молитв и пожеланий: как провести Ночь предопределения

В Ночь предопределения был ниспослан Коран. Об этом гласит сура “аль-Кадр”, в которой говорится: “Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения”. Одного этого было бы достаточно для определения значимости этой ночи, настолько она велика, но эта ночь также содержит еще много других благословенных ценностей, – отмечают в Духовном управлении мусульман Казахстана.

Обычно Қадыр түні в казахстанских семьях встречают за общим дастарханом, читают бата и молятся о благополучии и здравии близких. В эту ночь необязательно накрывать богатый стол, можно украсить дастархан самыми обычными блюдами.

Считается, что во время Қадір түні лучше не спать как можно дольше. Цель – не просто бодрствовать, а провести ночь в молитвах.

Как говорил пророк: “В месяц Рамазан есть ночь лучше тысячи ночей. Кто будет далек от благодати этой ночи, тот потеряет многое”. Поэтому Ночь предопределения следует провести правильно – восполнять пропущенные по разным причинам молитвы, читать Коран и размышлять о хорошем, – рекомендуют в муфтияте.

В эту ночь на землю спускаются сонмы ангелов во главе с Джабраилом. Существует мнение, согласно которому название этой ночи произошло от глагола “кадара”, означающего суживать, стеснять. В эту ночь спускается великое множество ангелов, от которых на земле становится тесно. Нисходя на землю, ангелы приносят с собой добро, благословение и милость, – говорят богословы.

Казахстанцы в ночь с 5 на 6 апреля встречают Ночь предопределения. В чем особенность Қадыр түні и как провести священную ночь мусульманам – в материале Liter.kz.Ляйлятуль-Кадр или Ночь предопределения – один из самых важных праздников для мусульман. В Коране упоминается, что Қадыр түні лучше тысячи месяцев. Поклонения и молитвы, совершенные в эту ночь, равносильны поклонению длиной в 83 года.Некоторые богословы утверждают, Ночь предопределения не ограничена Рамазаном и ее можно отмечать на протяжении всего года. Также бытует мнение, что Қадыр түні приходит в одну из нечетных ночей последней декады месяца Рамазан, без определения конкретной даты.В Казахстане верующие придерживаются версии, что Ночь предопределения приходится на 27-й день месяца Рамазан. Қадір түні начинается на закате и продолжается до сәресі (до окончания утреннего приема пищи).Перед наступлением благословенной ночи мусульманам следует совершить полное омовение – гусль. Следует надеть чистую, красивую одежду, надушиться любимым парфюмом или маслом. Привести в порядок следует также свой дом.Многие в эту священную ночь пишут и говорят слова благодарности, читают Коран и совершают намаз, дуа.Часть верующих спешат провести Ночь предопределения в мечети. Как правило, после тарауих-намаза, мусульмане остаются встречать Қадыр түні в религиозном сооружении.В священную ночь нельзя употреблять спиртное, ругаться и сплетничать. Также запрещается посещать увеселительные заведения и развлекательные места.Вместо юмористических передач, фильмов в ДУМК рекомендуют провести время с семьей за просмотром телепередач воспитательного характера.У Ночи предопределения есть свои особенности. В Қадыр түні бывает тихо и безмятежно. Погода стоит безоблачная, нет ни дождей, ни ветра, а звезды сияют ярче обычного.Отмечается, что в Қадыр түні, пока не побелеет восток, на всей земле разливается покой и люди защищены от всякого зла. Ангелы приветствуют каждого мусульманина, которого встречают, молятся и просят за него прощение. Поэтому имамы советуют провести эту ночь с пользой и во благо себе и обществу.