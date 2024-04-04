Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Апреля
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.49 KZT
  • €1 = 484.84 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Время молитв и пожеланий: как провести Ночь предопределения

Просмотров:192 Опубликовано: Сегодня, 19:18
Время молитв и пожеланий: как провести Ночь предопределения
Фотоколлаж: Liter.kz
Казахстанцы в ночь с 5 на 6 апреля встречают Ночь предопределения. В чем особенность Қадыр түні и как провести священную ночь мусульманам – в материале Liter.kz.

Ляйлятуль-Кадр или Ночь предопределения – один из самых важных праздников для мусульман. В Коране упоминается, что Қадыр түні лучше тысячи месяцев. Поклонения и молитвы, совершенные в эту ночь, равносильны поклонению длиной в 83 года.

В Ночь предопределения был ниспослан Коран. Об этом гласит сура “аль-Кадр”, в которой говорится: “Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения”. Одного этого было бы достаточно для определения значимости этой ночи, настолько она велика, но эта ночь также содержит еще много других благословенных ценностей, – отмечают в Духовном управлении мусульман Казахстана.


Некоторые богословы утверждают, Ночь предопределения не ограничена Рамазаном и ее можно отмечать на протяжении всего года. Также бытует мнение, что Қадыр түні приходит в одну из нечетных ночей последней декады месяца Рамазан, без определения конкретной даты.

В Казахстане верующие придерживаются версии, что Ночь предопределения приходится на 27-й день месяца Рамазан. Қадір түні начинается на закате и продолжается до сәресі (до окончания утреннего приема пищи).

Перед наступлением благословенной ночи мусульманам следует совершить полное омовение – гусль. Следует надеть чистую, красивую одежду, надушиться любимым парфюмом или маслом. Привести в порядок следует также свой дом.

Обычно Қадыр түні в казахстанских семьях встречают за общим дастарханом, читают бата и молятся о благополучии и здравии близких. В эту ночь необязательно накрывать богатый стол, можно украсить дастархан самыми обычными блюдами.


Многие в эту священную ночь пишут и говорят слова благодарности, читают Коран и совершают намаз, дуа.

Часть верующих спешат провести Ночь предопределения в мечети. Как правило, после тарауих-намаза, мусульмане остаются встречать Қадыр түні в религиозном сооружении.

Считается, что во время Қадір түні лучше не спать как можно дольше. Цель – не просто бодрствовать, а провести ночь в молитвах.


В священную ночь нельзя употреблять спиртное, ругаться и сплетничать. Также запрещается посещать увеселительные заведения и развлекательные места.

Вместо юмористических передач, фильмов в ДУМК рекомендуют провести время с семьей за просмотром телепередач воспитательного характера.

Как говорил пророк: “В месяц Рамазан есть ночь лучше тысячи ночей. Кто будет далек от благодати этой ночи, тот потеряет многое”. Поэтому Ночь предопределения следует провести правильно – восполнять пропущенные по разным причинам молитвы, читать Коран и размышлять о хорошем, – рекомендуют в муфтияте.


У Ночи предопределения есть свои особенности. В Қадыр түні бывает тихо и безмятежно. Погода стоит безоблачная, нет ни дождей, ни ветра, а звезды сияют ярче обычного.

В эту ночь на землю спускаются сонмы ангелов во главе с Джабраилом. Существует мнение, согласно которому название этой ночи произошло от глагола “кадара”, означающего суживать, стеснять. В эту ночь спускается великое множество ангелов, от которых на земле становится тесно. Нисходя на землю, ангелы приносят с собой добро, благословение и милость, – говорят богословы.


Отмечается, что в Қадыр түні, пока не побелеет восток, на всей земле разливается покой и люди защищены от всякого зла. Ангелы приветствуют каждого мусульманина, которого встречают, молятся и просят за него прощение. Поэтому имамы советуют провести эту ночь с пользой и во благо себе и обществу.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика