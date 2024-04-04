Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Четверг, 04 Апреля
+14...+12
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 446.49 KZT
  • €1 = 484.84 KZT
  • 1 RUB = 4.85 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сахар сильно подорожал в Казахстане

Просмотров:220 Опубликовано: Сегодня, 20:17
Сахар сильно подорожал в Казахстане
Фото из открытых источников
За неделю в Казахстане сильно подорожал сахар — на 1,4%. В последний раз такие же высокие темпы были в начале августа 2022 года, передает Liter.kz со ссылкой на аналитиков “Первого кредитного бюро”.

Нынешние причины роста цен могут быть связаны со снижением местного производства, считают эксперты.

О возможном росте цен на сахар сообщалось еще в прошлом году. В 2022 году производители получили льготные кредиты от государства на покупку сырья и обязались держать цену на одном уровне. Однако в связи с ростом цен на сырье соблюдать договоренности впоследствии оказалось сложно, — рассказали аналитики.


Сахар дорожает уже семь недель подряд, тогда как перед этим он дешевел почти 70 недель.


Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика