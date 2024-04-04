Сахар сильно подорожал в Казахстане

О возможном росте цен на сахар сообщалось еще в прошлом году. В 2022 году производители получили льготные кредиты от государства на покупку сырья и обязались держать цену на одном уровне. Однако в связи с ростом цен на сырье соблюдать договоренности впоследствии оказалось сложно, — рассказали аналитики.

Сахар дорожает уже семь недель подряд, тогда как перед этим он дешевел почти 70 недель.

За неделю в Казахстане сильно подорожал сахар — на 1,4%. В последний раз такие же высокие темпы были в начале августа 2022 года, передает Liter.kz со ссылкой на аналитиков “Первого кредитного бюро”.Нынешние причины роста цен могут быть связаны со снижением местного производства, считают эксперты.