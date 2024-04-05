Золотых запасов Казахстана хватит на 25 лет

"По основным ископаемым – это золото, медь, свинец – средняя обеспеченность составляет около 40 лет. К примеру, по золоту: сейчас у нас на балансе примерно 2,3 тыс. тонн. Ежегодно в стране добывают 90 тонн, значит, обеспеченность составляет примерно 24-25 лет", – сказал он.

"При разведке частными недропользователями у нас постоянно пополняются запасы. То есть, когда объемы добываются, в тот же момент у нас обновляются наши запасы", – резюмировал он.