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Золотых запасов Казахстана хватит на 25 лет

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 07:25
Золотых запасов Казахстана хватит на 25 лет
фото: lsm.kz
Обеспеченность Казахстана запасами золота составляет 25 лет, передает LS.

По словам председателя комитета геологии министерства промышленности и строительства Ерлана Акбарова, по некоторым полезных ископаемым в Казахстане отмечается очень низкая восполняемость.

"По основным ископаемым – это золото, медь, свинец – средняя обеспеченность составляет около 40 лет. К примеру, по золоту: сейчас у нас на балансе примерно 2,3 тыс. тонн. Ежегодно в стране добывают 90 тонн, значит, обеспеченность составляет примерно 24-25 лет", – сказал он.


В целом на балансе страны, по его словам, более 130 видов полезных ископаемых.

В свою очередь и.о. заместителя председателя комитета геологии Канат Ерубаев сообщил, что данные о запасах золота регулярно обновляются.

"При разведке частными недропользователями у нас постоянно пополняются запасы. То есть, когда объемы добываются, в тот же момент у нас обновляются наши запасы", – резюмировал он.


Отмечается, что в прошлом году в Казахстане выявили 78 перспективных объектов с прогнозными запасами полезных ископаемых на $350 млрд.

Ранее сообщалось, что в Казахстане незаконно добывается около 25 тонн золота в год.

Также сообщалось, что эпоха крупных месторождений в Казахстане заканчивается, а в стране ищут новые месторождения.

Напомним, что президент Касым-Жомарт Токаев назвал редкоземельные металлы "новой нефтью" страны и поручил серьезно заняться их разработкой.


Источник: lsm.kz
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