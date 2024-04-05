Серик Сапиев шокировал заявлением о коррупции в казахстанском спорте

По его словам, 39 коррупционных преступлений в спорте в данное время расследует антикоррупционная служба.

«Под руководством председателя агентства Асхата Жумагали, общественным деятелями, центральными и региональными государственными органами обсудили результаты проведенного анализа в сфере спорта», — написал Сапиев в публикации.

«Спорт должен быть абсолютно прозрачным и выделяемые средства должны идти на укрепление здоровья нации, развитию массового спорта и спорта высших достижений», — заявил Серик Сапиев.

Олимпийский чемпион-2012 Серик Сапиев в своем Instagram заявил о коррупции в казахстанском спорте, передает ИА «NewTimes.kz».Как отметил олимпийский чемпион, на совещании он поднял вопрос по количеству легионеров, нерациональном распределении средств по видам спорта, ответственности местных исполнительных органов за развитие спорта в стране, а также рассказал о проводимой работе по спорту в рамках общественного совета Антикора.