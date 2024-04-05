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За счет каких взносов казахстанцы могут оформить пенсионные выплаты в 50 лет

Просмотров:43 Опубликовано: Сегодня, 09:54
За счет каких взносов казахстанцы могут оформить пенсионные выплаты в 50 лет
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков
Пенсионные выплаты в Казахстане можно оформить в 50 лет за счет накоплений, сформированных из добровольных взносов в ЕНПФ. Однако это не единственное их преимущество, сообщат NUR.KZ.

Из зарплат казахстанцев обычно удерживаются обязательные пенсионные взносы (ОПВ), обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ), а также с 2024 года – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР).

Однако также есть добровольные пенсионные взносы (ДПВ), и их казахстанцы могут осуществлять самостоятельно. Как рассказывают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), у них есть два основных преимущества перед обязательными:


- можно выбрать размер взноса;
- можно выбрать периодичность взноса – не обязательно платить каждый месяц.

Однако на этом плюсы ДПВ не заканчиваются. Например, перечисленные работодателем ДПВ в пользу работника не рассматриваются в качестве дохода физического лица, для работодателя такие расходы подлежат вычету при расчете корпоративного подоходного налога. То есть он в этом случае получает льготы при налогообложении.

Похожий механизм работает и для самих работников – если производить ДПВ в свою пользу, то появляется право не платить налоги с переведенных на свой индивидуальный пенсионный счет сумм.

Но главная особенность добровольных взносов заключается в том, что с их помощью можно оформить пенсионные выплаты намного раньше традиционного возраста – в 50 лет. Напомним, сейчас мужчины выходят на заслуженный отдых в 63 года, а женщины – в 61 год.


А до начала выплат ДПВ, как и все остальные средства, сформированные за счет других взносов, не лежат мертвым грузом, а инвестируются в различные финансовые инструменты и приносят своим владельцам дополнительный доход.

При этом казахстанцы могут самостоятельно выбрать управляющего инвестиционным портфелем (УИП). Если у обязательных взносов есть потолок – можно перевести частному управляющему не более 50% суммы, то у добровольных никаких ограничений нет.

Таким образом, у добровольных пенсионных взносов действительно есть свои преимущества, среди которых – возможность "выйти на пенсию" раньше времени, при этом не оформляя в компании по страхованию жизни пенсионный аннуитет.


Источник: nur.kz
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