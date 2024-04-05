«Начнут отбирать детей»: Сенатор развеяла мифы о новом законопроекте в Казахстане

«Отрадно, что казахстанское общество понимает важность и необходимость данного шага, на пути к достижению нулевой терпимости к насилию, о котором неоднократно говорил наш президент Касым-Жомарт Токаев. Данный Закон, направлен на защиту наших граждан от всех форм насилия, и его основная задача - не «отбирание детей» у их родителей, а предотвращение насилия в семье и обществе, обеспечение безопасной и поддерживающей среды для роста и развития ребенка. Бить детей — это в целом ненормально и недопустимо! Наша государственная политика давно строится на принципах гуманного воспитания и уважения чести и достоинства детей. И в этой связи, хочу сказать, что в контексте борьбы с насилием, в том числе семейным, критически важно опираться на проверенные источники информации. А то, что сейчас распространяется в соцсетях: «насильно будут тестировать психологи, потом отбирать наших детей, делать из них лгбт» и весь прочий бред — это не соответствует действительности, проще говоря, откровенная ложь и манипуляция общественным мнением», - пишет Асанова в Facebook.

«Прождав 40 минут, нам пришлось продолжить заседание без их присутствия (на видео). В процессе работы, предложения союза не поддержаны рабочей группой, так как обращение содержит много ошибочных трактовок, не имеющих никакого отношения к целям и задачам законопроекта. А в целом, нормальные, адекватные люди вообще не должны волноваться по поводу этого закона, потому что он их не касается - если конечно они не избивают, не насилуют и не убивают детей, родителей и жен», - резюмировала сенатор.

Депутат сената Жанна Асанова написала в Сети о том, что с момента поступления законопроекта в сенат, который предусматривает защиту женщин и детей от насилия, проведено более 16 заседаний рабочей группы и встреч с представителями общественности, передает ИА «NewTimes.kz».В частности, законопроектом предусматривается:- комплекс мер по созданию инфраструктуры помощи семьям и детям, профилактике всех форм насилия в отношении женщин и детей, а также поддержке лиц, ставших жертвами насилия;- ужесточение ответственности за причинение насильственных действий (криминализация побоев и умышленного причинения легкого вреда здоровью путем их перенесения из КоАП РК в УК РК)Она отметила, что обсуждения по законопроекту практически завершены. В целом он поддержан как членами рабочей группы и ее коллегами, так и независимыми экспертами.По ее словам, государственные органы, как правило, прилагают усилия для того, чтобы поддерживать семейные узы и интернировать только в крайних случаях, когда безопасность и жизнь ребенка находятся под угрозой - и то, только через суд.В заключение депутат добавила, что у них планировалась рабочая встреча с союзом родителей, для обсуждения предложений. Но, к сожалению, по непонятным лично для нее причинам, представительницы указанной организации пришли к зданию, но заходить в рабочую аудиторию отказались.