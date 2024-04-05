Перечень офшорных зон сократили в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 марта 2024 года обновило перечень офшорных зон, сообщает Zakon.kz.
Из перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, исключены штат Делавэр и Княжество Лихтенштейн.
В пояснении к документу говорится, что в 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из "серого списка налоговых гаваней" в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и установления ими соответствующего графика реализации.
Вместе с тем в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством Лихтенштейн, введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов.
Учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, Княжество Лихтенштейн исключили из списка офшорных зон.
В отношении штата Делавэр в агентстве пояснили, что с 1 января 2024 года в США вступил в силу закон о корпоративной прозрачности США, в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний.
Штат Делавэр исключен из перечня с учетом принятых стандартов и мер для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег.Таким образом, теперь в обновленный перечень офшорных зон входят:
1. Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико).
2. Княжество Андорра.
3. Государство Антигуа и Барбуда.
4. Содружество Багамских островов.
5. Государство Барбадос.
6. Государство Белиз.
7. Государство Бруней Даруссалам.
8. Объединенная Республика Танзания.
9. Республика Вануату.;
10. Республика Гватемала.
11. Государство Гренада.
12. Республика Джибути.
13. Содружество Доминики.
14. Доминиканская Республика.
15. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).
16. Испания (только в части территории Канарских островов).
17. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.
18. Кооперативная Республика Гайана.
19. Республика Коста-Рика.
20. Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао).
21. Республика Либерия.
22. Ливанская Республика.
23. Исламская Республика Мавритания.
24. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).
25. Мальдивская Республика.
26. Республика Мальта.
27. Марианские острова.
28. Республика Маршалловы острова.
29. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
30. Союз Мьянма.
31. Республика Науру.
32. Федеративная Республика Нигерия.
33. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).
34. Республика Палау.
35. Республика Панама.
36. Португалия (только в части территории островов Мадейра).
37. Независимое Государство Самоа.
38. Республика Сейшельские острова.
39. Государство Сент-Винсент и Гренадины.
40. Федерация Сент-Китс и Невис.
41. Государство Сент-Люсия.
42. Республика Суринам.
43. Королевство Тонга.
44. Республика Тринидад и Тобаго.
45. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
- Острова Ангилья.
- Бермудские острова.
- Британские Виргинские острова.
- Гибралтар.
- Каймановы острова.
- Остров Монтсеррат.
- Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни).
- Остров Южная Георгия.
- Южные Сандвичевы острова.
- Острова Теркс и Кайкос.
- Остров Чагос.
46. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.
47. Республика Филиппины.
48. Французская Республика (только в части следующих территорий):
- Острова Кергелен.
- Французская Гвиана.
- Французская Полинезия.
49. Республика Черногория.
50. Демократическая Республика Шри-Ланка.
51. Ямайка.
Постановление вводится в действие с 15 апреля 2024 года.
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