Перечень офшорных зон сократили в Казахстане

Из перечня офшорных зон для целей банковской и страховой деятельности, деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг и иных лицензируемых видов деятельности на рынке ценных бумаг, деятельности акционерных инвестиционных фондов и деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, исключены штат Делавэр и Княжество Лихтенштейн.

В отношении штата Делавэр в агентстве пояснили, что с 1 января 2024 года в США вступил в силу закон о корпоративной прозрачности США, в рамках которого компании будут передавать в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США информацию о своих бенефициарных владельцах и любых ежегодных изменениях собственности компаний.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 марта 2024 года обновило перечень офшорных зон, сообщает Zakon.kz.В пояснении к документу говорится, что в 2009 году ОЭСР исключил Княжество Лихтенштейн из "серого списка налоговых гаваней" в связи с их обязательством по внедрению стандартов ОЭСР в отношении прозрачности и эффективного обмена информацией и установления ими соответствующего графика реализации.Вместе с тем в соответствии с четвертой директивой Евросоюза государствами-членами ЕС, в том числе Княжеством Лихтенштейн, введен запрет для финансовых организаций открывать анонимные счета, а также требование на проведение соответствующих проверок в отношении собственников и бенефициарных владельцев указанных счетов.Учитывая вышеуказанные стандарты и меры для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег, Княжество Лихтенштейн исключили из списка офшорных зон.Штат Делавэр исключен из перечня с учетом принятых стандартов и мер для кредитных и финансовых организаций, направленных на противодействие рискам отмывания денег.1. Соединенные Штаты Америки (только в части территорий Американских Виргинских островов, штата Вайоминг, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико).2. Княжество Андорра.3. Государство Антигуа и Барбуда.4. Содружество Багамских островов.5. Государство Барбадос.6. Государство Белиз.7. Государство Бруней Даруссалам.8. Объединенная Республика Танзания.9. Республика Вануату.;10. Республика Гватемала.11. Государство Гренада.12. Республика Джибути.13. Содружество Доминики.14. Доминиканская Республика.15. Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).16. Испания (только в части территории Канарских островов).17. Федеральная Исламская Республика Коморские Острова.18. Кооперативная Республика Гайана.19. Республика Коста-Рика.20. Китайская Народная Республика (только в части территорий специального административного района Аомынь (Макао).21. Республика Либерия.22. Ливанская Республика.23. Исламская Республика Мавритания.24. Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).25. Мальдивская Республика.26. Республика Мальта.27. Марианские острова.28. Республика Маршалловы острова.29. Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).30. Союз Мьянма.31. Республика Науру.32. Федеративная Республика Нигерия.33. Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).34. Республика Палау.35. Республика Панама.36. Португалия (только в части территории островов Мадейра).37. Независимое Государство Самоа.38. Республика Сейшельские острова.39. Государство Сент-Винсент и Гренадины.40. Федерация Сент-Китс и Невис.41. Государство Сент-Люсия.42. Республика Суринам.43. Королевство Тонга.44. Республика Тринидад и Тобаго.45. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):- Острова Ангилья.- Бермудские острова.- Британские Виргинские острова.- Гибралтар.- Каймановы острова.- Остров Монтсеррат.- Нормандские острова (острова Сарк, Олдерни).- Остров Южная Георгия.- Южные Сандвичевы острова.- Острова Теркс и Кайкос.- Остров Чагос.46. Суверенная Демократическая Республика Фиджи.47. Республика Филиппины.48. Французская Республика (только в части следующих территорий):- Острова Кергелен.- Французская Гвиана.- Французская Полинезия.49. Республика Черногория.50. Демократическая Республика Шри-Ланка.51. Ямайка.Постановление вводится в действие с 15 апреля 2024 года.