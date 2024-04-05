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Дело Бишимбаева: казахстанцев предупредили о фейковой странице прокурора

Просмотров:46 Опубликовано: Сегодня, 13:08
Дело Бишимбаева: казахстанцев предупредили о фейковой странице прокурора
Айжан Аймаганова (справа). Фото: t.me/Jogargy_sot
Прокуратура Астаны предупредила, что одна из страниц, созданная от имени гособвинителя по делу Куандыка Бишимбаева Айжан Аймагановой, является фейковой. Аккаунт набирает популярность, передает NUR.KZ.

В Instagram появилась страница с ником aijan.aimaganova, аккаунт набрал свыше 15 тысяч подписчиков. На странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя, говорится на официальном сайте прокуратуры Астаны.

Кроме того на странице имеется обращение якобы от лица Аймагановой.

"Дорогие казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать вам на личные сообщения! Просьба: не пишите в "личку". Я боюсь обидеть вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!" – гласит обращение.


В Генпрокуратуре заявили, что данная страница не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные.


Прокуратура Астаны просит доверять только достоверным источникам информации.


Источник: nur.kz
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