Дело Бишимбаева: казахстанцев предупредили о фейковой странице прокурора

"Дорогие казахстанцы! Страницу открыла по просьбе обычных людей! Но! Я не блогер! Я не могу отвечать вам на личные сообщения! Просьба: не пишите в "личку". Я боюсь обидеть вас тем, что не отвечаю. Я обычный прокурор… Я обещаю работать для Нового Казахстана!" – гласит обращение.

В Генпрокуратуре заявили, что данная страница не имеет никакого отношения к Аймагановой, как и другие вновь созданные.

Прокуратура Астаны предупредила, что одна из страниц, созданная от имени гособвинителя по делу Куандыка Бишимбаева Айжан Аймагановой, является фейковой. Аккаунт набирает популярность, передает NUR.KZ.В Instagram появилась страница с ником aijan.aimaganova, аккаунт набрал свыше 15 тысяч подписчиков. На странице размещены нарезки видео с судебного процесса и личные фотографии государственного обвинителя, говорится на официальном сайте прокуратуры Астаны.Кроме того на странице имеется обращение якобы от лица Аймагановой.Прокуратура Астаны просит доверять только достоверным источникам информации.