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В Казахстане предложили запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:22
В Казахстане предложили запретить СМИ писать о представителях ЛГБТ
Фото: depositphotos.com
Депутаты Мажилиса инициировали поправку в законопроект "О массмедиа", предусматривающую запрет на распространение материалов на тему ЛГБТ, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Авторы поправки - депутаты Мажилиса от фракции партии Amanat Асхат Аймагамбетов и Жанарбек Ашимжанов. В сравнительной таблице к проекту закона статью 22 "Порядок приостановления, прекращения выпуска массмедиа либо распространения продукции массмедиа" предлагается изложить следующим образом:

"Основаниями для приостановления выпуска массмедиа либо распространения продукции массмедиа в установленном законами Республики Казахстан порядке являются: пропаганда или агитация культа жестокости и насилия, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, нетрадиционной сексуальной ориентации".


В нынешней версии законопроекта фразы "нетрадиционная сексуальная ориентация" нет. Таким образом, за публикацию материалов на тему ЛГБТ казахстанским СМИ может грозить закрытие или приостановление деятельности.

В документе разработчики пояснили, что поправка необходима для "недопущения пропаганды или агитации нетрадиционной сексуальной ориентации".

Отметим, что указанная поправка находится на обсуждении и еще не принята.

Вместе с тем после распространения документа мажилисмены пояснили, что "речь не идет о запрете информации как таковой, а именно о пропаганде, о навязывании однобокой информации, когда эти отношения (однополые - прим.) показываются как лучшие, чем традиционные отношения, их исключительность".

Кто будет оценивать, какая информация является однобокой, а какая нет, депутаты не уточнили.

"Должна быть инклюзивность, а не однобокое навязывание и пропаганда одного, противопоставляя другому. Надо понимать, что поправка инициирована группой депутатов, которые привели весомые аргументы в ее пользу", - добавили разработчики.


По их мнению, отличить пропаганду от объективного освещения проблемы можно по таким признакам:

- пропаганда направлена на формирование или изменение общественного мнения в определенную сторону, в то время как освещение стремится предоставить информацию для самостоятельного анализа и выводов;
- пропаганда использует селективное представление информации, уделяя внимание только тем фактам, которые поддерживают ее цели, и игнорируя или искажая контраргументы; объективное освещение старается представить разные стороны вопроса, включая различные мнения и аргументы;
- проверка фактов - информация, предоставленная в рамках освещения, обычно может быть проверена независимо; пропаганда же часто содержит недостоверные утверждения, которые сложно или невозможно подтвердить;
- баланс и многосторонность - объективное освещение проблемы стремится к балансу и представлению разных точек зрения, в то время как пропаганда зачастую однобокая и направлена на продвижение конкретной идеологии.

"Поэтому речь идет только о пропаганде в этом ее понимании, информация, которая будет носить новостной характер, под это не подпадает. В целом же скажу, что к депутатам имеются обращения от многих казахстанцев, которые также поддержали данную поправку. Мы приняли закон ужесточающий наказание за насилие во всех его формах, и, вы знаете, немало противников. Но мы должны проявлять нетерпимость к насилию вообще, равно как и пропаганде идей, которые могут вызвать раскол в обществе. Данная поправка не принята", - добавили депутаты.


Источник: tengrinews.kz
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